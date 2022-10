Reino Unido. Popularidade de Liz Truss cai a cada dia que passa

No Reino Unido, se as eleições fossem hoje os conservadores teriam uma das maiores derrotas da história. Perderam 210 dos 365 deputados de acordo com as sondagens. A primeira-ministra está em total descrédito, pediu desculpas e promete reconciliar-se com o partido e com o país.