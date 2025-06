Reino Unido promete gastar 4,1% do PIB em defesa até 2027

Numa conferência de imprensa no final da cimeira da Aliança Atlântica em Haia, Países Baixos, Starmer referiu que "de acordo com as novas definições da NATO, estimamos que vamos alcançar pelo menos 4,1% do PIB até 2027 a manter os britânicos seguros".

Starmer afirmou que o compromisso de gastar 5% do PIB em medidas de defesa e segurança até 2035, alcançado hoje pelos 32 Estados-membros da NATO reunidos em cimeira, irá tornar a Aliança Atlântica "mais forte, mais justa e mais letal do que nunca".

"Isto inclui despesas militares, bem como investimentos vitais na nossa segurança e resiliência, como a proteção da nossa segurança cibernética e das nossas redes de energia", vincou o líder britânico.

O Reino Unido gasta atualmente cerca de 2,3% do PIB com a defesa.