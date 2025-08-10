Reino Unido propõe deportação imediata de criminosos estrangeiros condenados

De acordo com um comunicado do Ministério da Justiça britânico, as medidas afetariam "todos os criminosos estrangeiros já sob custódia policial, bem como os recentemente condenados", com o objetivo de poupar custos e aliviar a pressão sobre o já sobrelotado sistema prisional do país.

De acordo com os dados fornecidos pelo Governo britânico, os criminosos estrangeiros representam cerca de 12% da população prisional total, e as vagas nas prisões custam em média 54.000 libras (quase 62.350 euros) por ano.

O anúncio surge após uma recente alteração à lei em junho, com entrada em vigor prevista para setembro, que implica que os reclusos podem ser deportados após cumprirem 30% da pena de prisão, em vez dos atuais 50%.

O Governo trabalhista de Keir Starmer necessita agora que o Parlamento britânico dê luz verde à sua nova proposta para reduzir ainda mais esta percentagem, para 0%.

De acordo com a ministra da Justiça britânica, Shabana Mahmood, o Governo britânico está a tomar "medidas drásticas" para deportar criminosos estrangeiros, tendo sido afastadas quase 5.200 pessoas desde que o Partido Trabalhista assumiu o poder em julho de 2024, um aumento de 14% em relação ao ano anterior.

"A nossa mensagem é clara: se abusar da nossa hospitalidade e violar as nossas leis, expulsá-lo-emos", disse Shabana Mahmood no comunicado. "Se vier para este país e cometer um crime, não poderá ficar aqui. Enfrentará a deportação o mais rapidamente possível", escreveu hoje Keir Starmer na sua conta na rede social X.