Reino Unido propõe deportação imediata de criminosos estrangeiros condenados

por Lusa

O Governo britânico anunciou hoje que proporá uma alteração legislativa para permitir a deportação imediata, e proibição de regresso ao Reino Unido, de criminosos estrangeiros com pena de prisão por crimes em Inglaterra e no País de Gales.

De acordo com um comunicado do Ministério da Justiça britânico, as medidas afetariam "todos os criminosos estrangeiros já sob custódia policial, bem como os recentemente condenados", com o objetivo de poupar custos e aliviar a pressão sobre o já sobrelotado sistema prisional do país.

De acordo com os dados fornecidos pelo Governo britânico, os criminosos estrangeiros representam cerca de 12% da população prisional total, e as vagas nas prisões custam em média 54.000 libras (quase 62.350 euros) por ano.

O anúncio surge após uma recente alteração à lei em junho, com entrada em vigor prevista para setembro, que implica que os reclusos podem ser deportados após cumprirem 30% da pena de prisão, em vez dos atuais 50%.

O Governo trabalhista de Keir Starmer necessita agora que o Parlamento britânico dê luz verde à sua nova proposta para reduzir ainda mais esta percentagem, para 0%.

De acordo com a ministra da Justiça britânica, Shabana Mahmood, o Governo britânico está a tomar "medidas drásticas" para deportar criminosos estrangeiros, tendo sido afastadas quase 5.200 pessoas desde que o Partido Trabalhista assumiu o poder em julho de 2024, um aumento de 14% em relação ao ano anterior.

"A nossa mensagem é clara: se abusar da nossa hospitalidade e violar as nossas leis, expulsá-lo-emos", disse Shabana Mahmood no comunicado. "Se vier para este país e cometer um crime, não poderá ficar aqui. Enfrentará a deportação o mais rapidamente possível", escreveu hoje Keir Starmer na sua conta na rede social X.

