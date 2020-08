Reino Unido reforça fronteiras após recorde de travessias do Canal

Pelo menos 235 migrantes em 17 barcos desembarcaram ou foram apanhados por navios da Guarda Costeira e das autoridades fronteiriças britânicas na quinta-feira, superando um recorde da semana passada, quando chegaram 202 pessoas num só dia.

Há muito tempo que os migrantes usam o norte de França como ponto de partida para chegar ao Reino Unido, seja em camiões que atravessam o túnel do Canal da Mancha ou em barcos.

Antes da pandemia de covid-19, a forte economia do Reino Unido e a necessidade de mão-de-obra na agricultura e em restaurantes atraíam migrantes de todo o mundo que falavam um pouco de inglês, mas com a redução das oportunidades de entrar no país devido aos confinamentos, alguns adotaram a solução de viajar em pequenas embarcações, organizadas por contrabandistas.

O bom tempo também ajuda e leva a que mais pessoas façam a arriscada travessia marítima - cerca de 32 quilómetros no ponto mais estreito do canal - em barcos tão pequenos como botes e caiaques.

O Governo conservador do Reino Unido pediu às autoridades francesas que aumentem as medidas para forçar os barcos a regressar a França, mas as autoridades francesas alegam que o país é seguro e não há motivo para os migrantes viajarem de lá para o Reino Unido.

No mês passado, a secretária do Interior britânica, Priti Patel, e o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, acordaram na criação de uma unidade de informação franco-britânica para reprimir o que Patel chamou de "gangues por detrás do contrabando de pessoas".

O chanceler britânico do Tesouro, Rishi Sunak, anunciou, entretanto, que o ministro da Imigração irá a França na próxima semana para conversas sobre "medidas adicionais e mais fortes para parar ou reduzir a maré de barcos que chegam" ao país.

"Acho que as pessoas têm razão em ficar frustradas com o que estão a ver. Eu estou frustrado, todos estão, e é por isso que temos trabalhado muito estreitamente com o Governo francês nos últimos tempos, para melhorar a cooperação e partilha de informação", disse Sunak à Sky News.

Sunak não quis comentar, no entanto, a possibilidade de o Reino Unido enviar navios da Marinha Real para patrulhar o canal, como foi sugerido por alguns políticos.