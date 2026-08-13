Reino Unido regista dia mais quente do ano com Europa Ocidental a sofrer com calor

O Met Office (Serviço Meteorológico do Reino Unido) divulgou que a temperatura de 38,1°C no oeste de Londres foi um décimo de grau superior ao recorde anterior, estabelecido em 28 de junho.

Ainda assim, a temperatura ficou abaixo do recorde britânico de agosto, de 38,5°C, registado em 2003.

O Reino Unido, tal como a França, está a viver a sua quinta vaga de calor do ano, tendo a primeira sido registada em maio.

Com a mais recente vaga de calor, 2026 já acumula quatro dias com temperaturas de 36°C (96,8°F) ou mais. O Reino Unido também igualou os índices de 2022, com dois dias a atingirem os 38°C.

Pelo menos dois novos incêndios em pastagens começaram em diferentes áreas das West Midlands, no centro de Inglaterra, disseram as autoridades.

Várias casas estavam em chamas em Stourbridge, junto a um campo de golfe, segundo imagens transmitidas pela estação Sky News.

Cerca de 1.017 incêndios florestais foram registados em Inglaterra e no País de Gales este ano, de acordo com dados do Conselho Nacional de Chefes de Bombeiros, o mesmo número recorde do ano passado.

Embora não estejam na mesma proporção dos incêndios ocorridos em França, Grécia e Espanha, apontam para a necessidade de o Reino Unido se adaptar a uma nova realidade.

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, revelou que considera impor uma proibição aos grelhadores descartáveis, devido ao risco de novos incêndios florestais.

"Acredito que precisamos de deixar a mensagem bem clara. As pessoas não devem usar estas churrasqueiras ao ar livre neste momento", frisou.

Também no Reino Unido, enfermeiras desmaiaram devido à exaustão pelo calor enquanto trabalhavam em hospitais, muitos deles em edifícios antigos que não têm refrigeração adequada, divulgou hoje o Royal College of Nursing (Colégio Real de Enfermagem).

As temperaturas em França subiram ainda mais, chegando perto dos 41°C em várias zonas, desde a Aquitânia (sudoeste) ao vale do rio Ródano (leste), segundo o serviço meteorológico nacional.

A previsão é de que o calor mais intenso se desloque para leste, afastando-se do Reino Unido e da França na sexta-feira, e diminua durante o fim de semana.

Tal como em muitas partes da Europa, Reino Unido e França enfrentam uma seca generalizada que devastou culturas e secou rios, aumentando a pressão sobre os recursos hídricos para as habitações, a agricultura e o ambiente, e obrigando os governos e os consumidores de água a procurarem medidas a curto e longo prazo para mitigar os efeitos das alterações climáticas provocadas pelo homem.

A Southern Water, empresa britânica responsável pelo abastecimento de água no sul de Inglaterra, requereu uma medida cautelar rara, que proibiria as empresas de utilizar água para fins não essenciais, como lavar carros e encher piscinas não residenciais, alegando que a falta "excecional" de chuva ameaça o abastecimento.

A secretária do Ambiente, Angela Eagle, decidirá sobre a proibição, que seria a primeira deste tipo desde maio de 2006.

Com a seca e sem previsão de chuvas significativas, as autoridades britânicas e francesas mantiveram-se em alerta máximo para incêndios florestais, enquanto grandes fogos atingem zonas mais a sul da Europa.

No norte da Grécia, mais de 300 turistas e residentes foram hoje retirados por mar, após um incêndio florestal ter devastado uma floresta de pinheiros e ameaçado casas à beira-mar, segundo as autoridades gregas.