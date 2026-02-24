Mundo
Reino Unido sanciona 300 empresas energéticas da Rússia
O Reino Unido reforçou as sanções a Moscovo, sancionando 300 empresas energéticas da Rússia. O anúncio foi feito pelo Primeiro-ministro britânico no início do encontro da coligação de aliados.
Mais de 30 chefes de Estado e de Governo estão em conferência por via digital. Portugal está representado pelo chefe do Governo, Luís Montenegro.
Neste quinto encontro no espaço de um ano, os aliados querem demonstrar o apoio total e incondicional à Ucrânia.
Emmanuel Macron, copresidente com o primeiro-ministro britânico desta coligação, referiu na rede social X que a Ucrânia está na primeira linha de defesa da Europa. Lamenta o bloqueio húngaro ao empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia e a novas sanções da União Europeia contra Putin.
Four years ago, Europe awoke to the sound of Russian bombs falling on Ukraine.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2026
Four years of a war of aggression chosen by Russia, in blatant defiance of international law, of a people’s sovereignty, and of human life.
Four years of cities struck,…
Para o chefe de Estado francês e outros lideres a Rússia, com esta guerra, fortaleceu a NATO, uniu os europeus e expôs fragilidades de "um imperialismo de outra época".