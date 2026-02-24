Reino Unido sanciona 300 empresas energéticas da Rússia

O Reino Unido reforçou as sanções a Moscovo, sancionando 300 empresas energéticas da Rússia. O anúncio foi feito pelo Primeiro-ministro britânico no início do encontro da coligação de aliados. 

Rosário Salgueiro - RTP
EPA

Mais de 30 chefes de Estado e de Governo estão em conferência por via digital. Portugal está representado pelo chefe do Governo, Luís Montenegro.

Neste quinto encontro no espaço de um ano, os aliados querem demonstrar o apoio total e incondicional à Ucrânia.

Emmanuel Macron, copresidente com o primeiro-ministro britânico desta coligação, referiu na rede social X que a Ucrânia está na primeira linha de defesa da Europa. Lamenta o bloqueio húngaro ao empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia e a novas sanções da União Europeia contra Putin.

Para o chefe de Estado francês e outros lideres a Rússia, com esta guerra, fortaleceu a NATO, uniu os europeus e expôs fragilidades de "um imperialismo de outra época".

Keir Starmer disse ainda que deve ficar claro que a Rússia não está a ganhar a guerra, só tem tido fracasso militar e económico.
