Reino Unido vai expulsar estudantes estrangeiros sem visto válido

"Se não tem o direito legal de permanecer no Reino Unido, deve sair. Caso contrário, iremos retirá-lo. Se fizer um pedido de asilo infundado vai ser rejeitado rápida e decisivamente", indica a mensagem enviada aos estudantes estrangeiros, segundo a estação pública britânica.

Dez mil estudantes estrangeiros cujos vistos estão prestes a expirar já foram contactados diretamente por mensagem de texto e por correio eletrónico acrescenta a BBC.

Dezenas de milhares de outros estudantes vão receber a mesma mensagem nos próximos meses, apurou a BBC, coincidindo com o outono, quando os pedidos costumam aumentar.

A emissora sublinha que, embora a atenção política durante o verão se tenha concentrado nos migrantes que chegam em pequenas embarcações através do Canal da Mancha --- entre Inglaterra e França ---, um número similar chega legalmente ao Reino Unido com vistos e solicita frequentemente asilo sempre que expira.

O Ministério do Interior disse que a medida faz parte dos "esforços" das autoridades para controlar a imigração.

O ministério considera que se verifica um aumento "alarmante" do número de estudantes internacionais que entram legalmente no país com vistos de estudante e solicitam asilo quando as autorizações expiram.

Segundo a BBC, no âmbito da campanha, o Governo contactou os estudantes diretamente pela primeira vez através de mensagens de texto e por correio eletrónico, estimando que 130 mil estudantes internacionais sejam afetados por esta medida.

Muitos pedidos de asilo são legítimos, mas, de acordo com a BBC, os ministros britânicos estão preocupados com o facto de muitos estudantes estrangeiros procurarem asilo para permanecer no país devido à expiração das autorizações de residência.

Entre janeiro e junho de 2025, chegaram 43.600 requerentes de asilo em pequenas embarcações, representando 39% de todos os pedidos de asilo, segundo dados oficiais.

Outros 41.100 pedidos de asilo foram de pessoas que entraram legalmente com visto, segundo as autoridades, sendo os estudantes o maior grupo entre os que têm visto de permanência.

A secretária do Interior britânica, Yvette Cooper, disse na segunda-feira perante o Parlamento britânico que o Governo pretende realizar "reformas radicais" para modernizar o sistema de asilo e reforçar a segurança nas fronteiras do país.

O principal objetivo do plano vai ser a "revisão abrangente" do mecanismo de recurso, pretendendo igualmente terminar com os hotéis para migrantes.