Reino Unido vai introduzir castração química para delinquentes sexuais

Esta proposta é uma das pistas mencionadas no relatório independente sobre as penas dos delinquentes, publicado na quinta-feira, que estima que o país terá falta de 9.500 lugares nas prisões até ao início de 2028.

As opções incluem produtos farmacêuticos que suprimem a libido e aqueles que reduzem os pensamentos sexuais.





A revisão recomendou que os criminosos pudessem ser libertados da prisão mais cedo do que atualmente, enquanto os juízes poderiam ter mais flexibilidade para impor punições como a proibição de conduzir.

Em 31 de março de 2025, 14.863 pessoas cumpriam penas de prisão por crimes sexuais em Inglaterra e no País de Gales, o que representa cerca de 21 por cento da população prisional adulta.

O que se passa noutros países?

Em França, também faz parte do leque de tratamentos que podem ser decididos no âmbito de um acompanhamento sócio judicial ou de uma libertação condicional. No entanto, é prescrita por um médico e não pelos tribunais penais.





c/ agências



Numa declaração ao Parlamento, na quinta-feira, na sequência da publicação de uma revisão independente das sentenças, a ministra da Justiça, Shabana Mahmood, revelou que a chamada castração química seria utilizada em 20 prisões de duas regiões e que estava a considerar torná-la obrigatória.", declarou na quinta-feira a ministra da Justiça, Shabana Mahmood.O projeto, que ainda se encontra em fase de discussão, baseia-se numa experiência lançada em 2022 em várias prisões do sudoeste de Inglaterra, onde são propostos, a título voluntário, tratamentos inibidores da libido.Segundo a titular da pasta da Justiça, “o relatório recomenda a continuação do projeto-piloto de tratamento medicamentoso para gerir as perturbações problemáticas do desejo sexual”.”, acrescentou.Embora a revisão tenha salientado que o tratamento não seria relevante para alguns agressores sexuais, como os violadores motivados pelo poder e pelo controlo, em vez da preocupação sexual, Mahmood disse que os estudos mostram que a castração química pode levar a uma redução de 60 por cento na reincidência.A recomendação faz parte de uma revisão alargada liderada pelo antigo secretário da Justiça, David Gauke. Para além de procurar formas de reduzir a reincidência, Gauke recomendou reformas para reformar o sistema prisional, que está a funcionar quase na sua capacidade máxima.A governante diz que herdou um sistema judicial que tinha sido negligenciado durante anos pelo anterior governo conservador e criou a revisão como forma de o estabilizar., afirmou. "".A população prisional em Inglaterra e no País de Gales atingiu então um recorde em setembro e, no início deste ano, o Governo disse que as celas das esquadras da polícia seriam utilizadas temporariamente para deter prisioneiros como medida provisória de emergência para fazer face à sobrelotação das prisões.O projeto apelou a um maior investimento no serviço de reinserção social para permitir que os funcionários passem mais tempo com os infratores, com vista à sua reabilitação, e a um financiamento suplementar para os muitos mais que estão a ser marcados na comunidade.Isto, apesar da queda das taxas de criminalidade, deve-se em parte ao facto de estarem a ser proferidas sentenças mais longas, no contexto da pressão para se ser duro com o crime.Robert Jenrick, o porta-voz dos conservadores para a Justiça, avisou que a eliminação das penas curtas seria efetivamente uma “descriminalização” de delitos como o roubo, o furto e a agressão. E as etiquetas, para os conservadores, são tão úteis como “os alarmes de fumo que apagam as fogueiras” para impedir a reincidência.Em resposta, Mahmood disse que estava a limpar a confusão deixada pelos conservadores e que o governo também embarcou na maior expansão do parque prisional desde a época vitoriana, no século XIX.Já o porta-voz do primeiro-ministro, Keir Starmer, sublinhou que “as provas científicas são claras de que os tratamentos químicos podem ser eficazes no tratamento de delinquentes perigosos, e é por isso que estamos a alargar a sua utilização”A castração química tem sido utilizada na Alemanha, Dinamarca, Áustria, Suécia de forma voluntária.Já na Polónia, Rússia, Coreia do Sul e vários Estados dos EUA é usada de forma obrigatória para alguns delinquentes.Em Portugal, há dois anos, uma proposta do Chega de incluir a castração química como pena acessória para crimes de abusos sexuais foi chumbada pelos restantes partidos.