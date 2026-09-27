Reino Unido. Vários detidos por suspeita de uso de explosivos em base militar usada pelos EUA

Reino Unido. Vários detidos por suspeita de uso de explosivos em base militar usada pelos EUA

A polícia britânica fez várias detenções este domingo por suspeita de crimes relacionados com explosivos e declarou um "grave incidente" junto à base aérea RAF Fairford. A situação levou à retirada de moradores das suas casas nas proximidades.

Andreia Martins - RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Toby Shepheard - Reuters

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Segundo a Polícia de Gloucestershire, vários homens foram detidos por suspeita de crimes previstos pela Lei dos Explosivos. Uma equipa de desativação de explosivos do Exército britânico está no local e examinou vários veículos.

Os moradores da aldeia de Whelford, situada junto da base aérea RAF Fairford, foram retirados das suas casas por precaução.

De acordo com a BBC, a investigação está a ser liderada pela polícia antiterrorismo. 

A Força Aérea dos EUA, que tem uma grande presença na base, afirma que o seu pessoal no local se mantém "vigilante".

Este local tem sido usado desde fevereiro pelos Estados Unidos para o lançamento de operações contra o Irão desde o início do conflito, em fevereiro. 
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