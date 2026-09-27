Reino Unido. Vários detidos por suspeita de uso de explosivos em base militar usada pelos EUA

Segundo a Polícia de Gloucestershire, vários homens foram detidos por suspeita de crimes previstos pela Lei dos Explosivos. Uma equipa de desativação de explosivos do Exército britânico está no local e examinou vários veículos.





Os moradores da aldeia de Whelford, situada junto da base aérea RAF Fairford, foram retirados das suas casas por precaução.





De acordo com a BBC, a investigação está a ser liderada pela polícia antiterrorismo.





A Força Aérea dos EUA, que tem uma grande presença na base, afirma que o seu pessoal no local se mantém "vigilante".







Este local tem sido usado desde fevereiro pelos Estados Unidos para o lançamento de operações contra o Irão desde o início do conflito, em fevereiro.