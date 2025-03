Reis da Dinamarca visitam França sob ameaça de anexação da Gronelândia pelos EUA

Os monarcas serão recebidos na segunda-feira à tarde pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, e pela sua mulher, Brigitte Macron, numa cerimónia oficial nos Invalides, antes de seguirem para o Palácio do Eliseu para uma reunião à porta fechada, segundo a agência espanhola Efe.

À noite, também no palácio presidencial francês, terá lugar um jantar de Estado em sua honra.

A visita prossegue na terça-feira, às 11:00, com a inauguração de um fórum económico franco-dinamarquês, que contará com a presença de Frederico X e de Macron, e no qual será assinado um acordo de parceria estratégica entre os dois países.

A viagem insere-se numa relação de "forte convergência" em questões de soberania europeia, nomeadamente em matéria de defesa (em questões como a guerra na Ucrânia) e de competitividade, adiantaram hoje fontes do Eliseu.

A visita surge a poucos meses da presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia, que terá início em julho.

Paris aponta como prioridades para a cooperação bilateral entre os dois países a saúde, a transição ecológica e energética e a defesa.

Além dos reis dinamarqueses, alguns ministros do Governo estarão em Paris - os titulares das pastas da Defesa, Negócios Estrangeiros, Saúde e Clima -, bem como uma delegação de 55 empresas dinamarquesas, como a farmacêutica Novo Nordisk, líder no domínio da diabetes e da obesidade.

A questão da Gronelândia "fará parte das conversações", confirmou o Eliseu.

Quanto a esta questão, a França já manifestou apoio total à soberania da Dinamarca.

Fontes da Presidência francesa sublinharam os fortes laços da família real dinamarquesa com o país, uma vez que o pai de Frederik X era francês, e os laços históricos de amizade que unem as duas nações.

Por seu lado, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, desloca-se na quarta-feira à Gronelândia para uma visita de três dias àquele território autónomo dinamarquês, reagindo às intenções declaradas dos Estados Unidos de o anexar.

"Esta visita tem por objetivo reforçar a unidade com a Gronelândia", declarou o gabinete de Frederiksen, segundo o diário dinamarquês Jyllands-Posten.

A Gronelândia é um alvo recorrente do Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, que no seu primeiro mandato brincou com a ideia --- como vários governos anteriores tinham considerado --- de "comprar" a ilha como medida de segurança nacional.

As ambições norte-americanas entram em conflito tanto com o sentido histórico de pertença que a Gronelândia inspira em parte da população dinamarquesa como com os interesses independentistas de parte da população da ilha.

Estas questões voltaram à tona com o retorno de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos, em janeiro.