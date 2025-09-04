Reis de Espanha manifestam solidariedade

Fontes da Casa Real de Espanha, citadas pelas agências de notícias EFE e Europa Press, indicaram que Felipe VI e Letizia enviaram um telegrama ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em que expressaram "solidariedade e a do povo espanhol com o povo amigo de Portugal".

Os reis de Espanha pediram a Marcelo Rebelo de Sousa para fazer chegar "o seu afeto e apoio às famílias das vítimas".

Além do telegrama, Felipe VI, chefe de Estado de Espanha, falou com Marcelo Rebelo de Sousa, para lhe transmitir pessoalmente pesar, disseram as mesmas fontes.

Também o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, manifestou na quarta-feira, na rede social X, consternação com "o terrível acidente" e expressou "solidariedade com as famílias das vítimas e com o povo português neste momento difícil".

O elevador da Glória descarrilou na quarta-feira ao fim da tarde e o acidente causou pelo menos 16 mortos e duas dezenas de feridos, de várias nacionalidades.

Dois espanhóis ficaram feridos no descarrilamento, mas já tiveram alta, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, Jose Manuel Albares.

O ministro acrescentou que não há informação de espanhóis entre as vítimas mortais.