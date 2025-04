Reitor do Santuário de Fátima destaca preocupação pela paz e ambiente

"Creio que é de destacar a profunda preocupação do Papa pela paz. Percebeu-se claramente que, nestes últimos anos do seu pontificado, o drama da guerra na Ucrânia e a guerra, mais recentemente, em Israel e na Palestina, tocaram profundamente o coração do Papa", afirmou aos jornalistas, no santuário, o padre Carlos Cabecinhas.

A propósito da guerra na Ucrânia, o reitor referiu que, pouco depois do início da guerra na Ucrânia, é em Fátima que "o Papa decide fazer, juntamente com Roma, a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, procurando assim uma oração pela paz".

Quanto à preocupação do Papa com o ambiente, que "sublinhou de forma muito particular", Carlos Cabecinhas observou que esta "é uma das grandes novidades e um dos legados deste pontificado".

O Papa Francisco morreu hoje aos 88 anos, após 12 anos de um pontificado marcado pelo combate aos abusos sexuais, guerras e uma pandemia.

Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.

Expressando "profunda gratidão" pelo "testemunho de vida e o ministério do Papa", o reitor admitiu que, não obstante o conhecimento da fragilidade da sua saúde, a notícia da morte o surpreendeu, dado que no domingo Francisco tinha saudado os peregrinos na Praça de São Pedro, em Roma.

O padre Carlos Cabecinhas realçou ainda "os caminhos de renovação que o Papa abriu à Igreja desde o primeiro momento" e que "não teve medo de rasgar novos horizontes".

Quanto à ligação ao santuário, o reitor referiu que Francisco já tinha ligação a Fátima ainda antes de se tornar Papa.

"Mas sabemos que, no momento da sua eleição, foi ele que pediu ao cardeal-patriarca de Lisboa, na altura, D. José Policarpo, que consagrasse aqui o seu pontificado em Fátima, o que aconteceu em 13 de maio de 2013", referiu.

O responsável do santuário lembrou depois as deslocações ao santuário mariano, em 2017, por ocasião do centenário dos acontecimentos de Fátima e da canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, e, em 2023, no âmbito da Jornada Mundial a Juventude (JMJ).

No caso da JMJ, notou "o quanto o Papa sublinhou o santuário como imagem da Igreja", pois "olhava para a Capelinha, que não tem portas nem paredes, para dizer que a Igreja tem de ser este espaço aberto a todos".

Quanto a 2017, disse que "o Papa, ao descer o recinto de oração, saiu do papamóvel para percorrer parte do percurso" junto dos peregrinos.

"O Papa Francisco gostava de estar próximo das pessoas, procurava esse contacto e creio que esse é também um dos legados que nos deixa, nomeadamente com este pedido de que a Igreja seja cada vez mais próxima do povo de Deus, que a Igreja seja cada vez mais próxima de todos aqueles que nos procuram", adiantou.

Carlos Cabecinhas adiantou que Francisco foi "uma figura particularmente próxima da mensagem deste lugar".

"Em 2017, deixou-me pessoalmente duas recomendações: que o santuário fosse sempre lugar de acolhimento, acolhimento de todos os que aqui vêm, e que, por outro lado, que todos os sacerdotes que aqui trabalham fossem sempre imagem de misericórdia", declarou.

Questionado sobre se o legado de Francisco se vai manter em futuros pontificados, o reitor disse estar convencido de que o caminho aberto pelo Papa, "em termos de renovação da Igreja, é um caminho sem volta atrás".

"Fátima teve sempre o apoio e a atenção especial do Papa e do bispo de Roma. Portanto, a minha confiança é a de que continuará a ser assim, isto é, que Fátima continuará a contar, independentemente do Papa que for escolhido, com esta atenção especial", acrescentou.