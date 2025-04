Foto: EPA

Mais de 100 reitores de universidades norte-americanas assinaram uma declaração conjunta em que denunciam a interferência política sem precedentes da Administração de Donald Trump no Ensino Superior.

Depois de a Universidade de Harvard ter recorrido aos tribunais para contestar os cortes no financiamento por parte da Casa Branca, este comunicado mostra que as instituições de Ensino Superior dos Estados Unidos estão unidas contra os ataques do Governo Federal à independência académica.