Relações com consentimento. Parlamento francês vai abolir "deveres conjugais" no casamento

Casamento não é "servidão sexual"

Relações consensuais

E de acordo com o Observatório Nacional de Violência contra a Mulher, os abusos sexuais em contexto conjugal representam mais de 60 por cento de todos os casos de violência doméstica e matrimonial em França.

Outro polémico e mais recente caso em julgamento é o de Gisèle Pelicot, que era drogada e inconsciente, sendo repetidamente abusada por homens convidados pelo próprio marido. São muitos os acusados que alegaram ter presumido o consentimento dela com base no que o marido lhes disse.

Apelidado de "antiquado", o conceito de “dever conjugal” vai ser abolido depois de Parlamento francês ter aprovado por unanimidade uma lei que esclarece a ausência de qualquer obrigação de manter relações sexuais dentro do casamento.A França foi dos primeiros países na Europa a legalizar o aborto, mas em pleno século XXI ainda tem um Código Civil que prevê princípios polémicos como a suposta obrigação de os cônjuges manterem relações sexuais. Os deputados franceses deram, na quarta-feira, um primeiro passo paraO projeto de lei tem ainda de ser encaminhado ao Senado, mas todos os partidos votaram a favor no Parlamento e não se espera, por isso, que haja obstáculos na aprovação final. E se for mesmo aprovada, esta nova lei alterará o Código Civil de França.O termo “” (em português, “dever matrimonial”) não existe concretamente na legislação francesa, mas a falta de clareza do Código Civil é usada frequentemente para o justificar e, de acordo com a imprensa, têm sido concedidos divórcios em França com base neste princípio.Segundo o atual Código Civil,- frase que tem sido frequentemente utilizada como justificação para exigir que os cônjuges vivam juntos e partilhem intimidade, e é daí que surge a ideia de “dever conjugal”.Até agora,“Gostaria de dedicar um pensamento a todas as mulheres que foram forçadas a essa situação, que sofreram violação matrimonial”, disse a deputada Marie-Charlotte Garin, coautora do projeto de lei e membro do partido Ecologista, após a votação.O outro coautor do projeto de lei foi o Paul Christophe, do partido Horizontes.Garin e Christophe alegaram ainda que a lei atual não é suficientemente clara e que, na prática,. Além disso, este novo projeto de lei podia alinhar a “legislação francesa com os requisitos das convenções europeias” e garantiria a harmonização do direito civil e penal – em 2006, foi criminalizada a violação matrimonial; em 2025, a lei introduziu a ideia de consentimento na definição criminal de violação."Ao permitir que tal direito ou dever persista,, disse a autora do projeto de lei.Num caso que se tornou famoso em 2019,Mas a mulher levou o caso ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), que no ano passado condenou a França por permitir que a recusa sexual fosse motivo para divórcio por culpa.