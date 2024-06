Relações entre Moscovo e Pyongyang entram numa "nova era", diz Kim a Putin

Kim Jong-un prometeu reforçar a "amizade vigorosa" entre os dois países, de acordo com as suas observações traduzidas para russo e citadas pelas agências de notícias oficiais russas.

"As relações entre os nossos países estão a entrar numa nova era de grande prosperidade, impossível de comparar mesmo com o período das relações soviético-coreanas no século passado", afirmou.

"O Governo da República Popular Democrática da Coreia aprecia a importante missão e o papel de uma Rússia forte na manutenção da estabilidade e do equilíbrio no mundo", disse Kim, garantindo "apoio total" à operação militar lançada pela Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022.

A Coreia do Norte "reforçará ainda mais a comunicação estratégica com a Rússia e as autoridades russas" face a uma situação que "se está a tornar mais complicada" no mundo, acrescentou.

No início do encontro com Kim Jong-un, Putin tinha dito "apreciar o apoio sistemático e permanente" da Coreia do Norte à política russa, informaram `media` russos.

"A Rússia e a Coreia do Norte estão ligadas há várias décadas por uma amizade sólida e uma vizinhança próxima", afirmou o dirigente russo, anunciando também que os dois líderes vão discutir "um novo documento" que vai servir de base para as relações bilaterais, de acordo com a agência de notícias oficial russa TASS.

Para receber Vladimir Putin, a praça principal de Pyongyang foi decorada com enormes retratos dos líderes russo e norte-coreano, de acordo com um vídeo publicado pelo Kremlin.

Milhares de habitantes da Pyongyang, muitos dos quais crianças, saudaram Putin e Kim com flores e balões, ao som de uma orquestra militar.