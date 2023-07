Relações entre Timor-Leste e Austrália entram em nova fase

"Acredito que estamos a embarcar numa nova fase da nossa jornada em conjunto", disse Penny Wong, num discurso no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Díli.

O Governo australiano "procura ir além das divergências do passado. Trabalhar convosco para moldar o futuro que partilhamos. Onde quer que o futuro leve os nossos dois países, quaisquer que sejam os desafios que possamos enfrentar, quero que os nossos amigos em Timor-Leste saibam que nós, na Austrália, estaremos sempre convosco", afirmou.

Penny Wong efetua uma curta visita a Timor-Leste, a segunda ao país desde que assumiu funções, no ano passado, e a primeira de um responsável australiano depois da posse do IX Governo, liderado por Xanana Gusmão.

"A nossa amizade é profunda e ampla. Já resistiu ao teste do tempo, desde os tempos da independência. E é a base sobre a qual podemos construir o nosso futuro, juntos", sublinhou.

"A Austrália reconhece que o caminho de Timor-Leste para a independência e soberania foi longo e árduo. E que procuram, com razão, fazer as vossas próprias escolha, sem que lhes sejam impostas por outras", afirmou, num discurso perante o Presidente timorense, José Ramos-Horta, entre outros.

No âmbito da diversificada cooperação bilateral, Wong destacou o apoio a projetos como a remodelação do Aeroporto Internacional de Díli e do Cabo Submarino Sul de Timor-Leste, que permitirá a ligação por fibra ótica para o país.

Particularmente importante tem sido o apoio à contratação de mão-de-obra timorense, no âmbito do esquema de mobilidade laboral Austrália Pacífico, frisou.

Atualmente, estão na Austrália cerca de 4.680 trabalhadores timorenses, que em média enviam por ano remessas de cerca de 37,5 milhões de dólares australianos (cerca de 23 milhões de euros), disse.

O programa implica oportunidades de rendimentos para as famílias e "a aquisição de competências valiosas", aspeto que também destacado como prioritário pelas autoridades timorenses, sublinhou.

Wong anunciou que Camberra vai apoiar mais 35 trabalhadores timorenses a concluir qualificações formais em cuidados a idosos, "ajudando a desenvolver competências críticas".

A responsável anunciou também um aumento do número de bolsas de estudos disponíveis no quadro do programa Australia Awards, sobretudo no reforço das capacidades de resposta a desastres e biossegurança, bem como de bolsas de estudo para timorenses frequentarem o Australia Pacific Training Coalition, em Suva.

A responsável reafirmou o compromisso de Camberra em apoiar o processo de adesão de Timor-Leste à Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e à Organização Mundial de Comércio (OMC), e anunciou um reforço de dois milhões de dólares australianos (1,2 milhões de euros), para 8,6 milhões (5,2 milhões de euros) na assistência ao reforço da capacidade técnica timorense nesses processos.

"A ASEAN é importante para Timor-Leste porque está no centro da definição do futuro desta região em mudança, o núcleo da paz e da estabilidade regionais. E a adesão de Timor-Leste à ASEAN reforçará essa centralidade".

A ministra saudou o novo Governo timorense, reiterando a vontade de Camberra trabalhar "em estreita colaboração" para apoiar as prioridades de Timor-Leste, numa resposta às declarações do primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, que na tomada de posse se referiu à "maior confiança e respeito mútuo nos laços bilaterais".

"Tal como o primeiro-ministro Gusmão, queremos ultrapassar as diferenças do passado. Queremos trabalhar ao lado de Timor-Leste para alcançar a visão do novo Governo de uma sociedade próspera, saudável, educada, qualificada, inovadora e dinâmica", frisou.

Penny Wong disse que a proximidade e as fortes relações entre os dois vizinhos implicam resolver problemas, sendo do interesse de ambos uma resolução conjunta.

A ministra referiu ainda momentos passados que testaram a relação bilateral, como na Segunda Guerra Mundial em que 50 mil timorenses morreram, mas também os laços forjados durante a presença em Timor-Leste de mais de 5.000 militares australianos integrados na força internacional Interfet, depois de setembro de 1999, e o apoio doado durante a tensão de 2006 e 2008.

O amplo programa de cooperação para o desenvolvimento ascende, este ano, a cerca de 118 milhões de dólares australianos (cerca de 72 milhões de euros), o que coloca Timor-Leste "entre os cinco principais parceiros" de ajuda ao desenvolvimento da Austrália, disse.