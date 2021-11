Relatório acusa Facebook de não proteger utilizadores da desinformação sobre a Covid-19

A desinformação e a promoção da recusa à toma da vacina contra a Covid-19 incluem. Há ainda uma conta de Instagram que promove um documentário de Andrew Wakefield, uma das figuras mais conhecidas pela promoção de informação não comprovada sobre a relação entre a vacina e o autismo.Um estudo da, que monitoriza a desinformação online,. De acordo com uma publicação do Guardian , desde setembro do ano passado que esta entidade envia relatórios regulares à Organização Mundial da Saúde a sinalizar as páginas nas redes sociais e noutras plataformas digitais que estão a publicar e a disseminar desinformação e notícias falsas sobre a Covid-19.

No relatório, divulgado esta terça-feira, é destacado que, embora algumas das páginas em questão tivessem rótulos gerados pelo Facebook a identificá-las por conterem publicações sobre o coronavírus, não havia qualquer informação que indicasse aos utilizadores se os conteúdos eram confiáveis ou não.