Relatório. China ultrapassa marco sombrio de 100 escritores presos

Pela primeira vez o número de escritores presos na China ultrapassou a centena, de acordo com a nova edição do relatório "Freedom to Write" publicado pela Pen America, esta quarta-feira. Escritores, jornalistas ou bloggers, quase metade das 107 pessoas que estão presas na China foram detidas por se expressarem online, muitas delas acusadas de "provocarem discussões e problemas". E o longo braço de Partido Comunista Chinês está já a estender-se para fora do país.