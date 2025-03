Relatório coloca Itália entre "desmanteladores" da democracia na Europa

“UE está a degradar Estado de Direito internamente”

Segundo o relatório – realizado por 43 organizações de defesa dos Direitos Humanos em 21 Estados-membros da União Europeia –, Itália apresentou um retrocesso no sistema judicial, no ambiente dos meios de comunicação e no espaço cívico.Na área da Justiça, os investigadores expõem como o Governo de Giorgia Meloni elaborou propostas para dar “poderes ilimitados” ao Ministério da Justiça sobre os procuradores, aumentando o controlo político sobre o sistema judicial., dando exemplos como o cancelamento da transmissão do “manifesto antifascista”, do autor Antonio Scurati, na televisão pública RAI no 25 de abril do ano passado.Para além disso, o relatório conclui ainda que “desde que o governo maioritário de direita, liderado por Giorgia Meloni, assumiu o poder em outubro de 2022, têm surgido preocupações sobre a erosão gradual do espaço cívico”.“Este processo preocupante foi denunciado por muitas organizações da sociedade civil empenhadas em monitorizar e relatar as deficiências e implicações das medidas legislativas que impactam os direitos civis — em particular, o direito de protesto, a liberdade de expressão e de comunicação social, e o direito de reunião”, lê-se no relatório.Na generalidade dos países, o relatório destaca sistemas judiciais sujeitos a manipulação política, fraca aplicação da lei contra a corrupção, assédio a jornalistas e crescentes restrições a protestos pacíficos.“A crescente influência da extrema-direita ameaça a unidade da UE, enquanto a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o declínio do apoio transatlântico à segurança europeia testam a resiliência do bloco”, aponta o relatório.“Há sinais alarmantes de que a UE está a degradar o Estado de direito internamente”, apontam, alertando que “sem uma ação decisiva, a UE corre o risco de sofrer ainda mais erosão democrática, fragmentação interna e enfraquecimento da posição global”.