Mundo
Relatório da Google revela como os adolescentes europeus usam IA para aprender e criar
A Google deu a conhecer esta quinta-feira o relatório "The Future Report", que revela a forma como os jovens europeus utilizam as ferramentas de Inteligência Artificial (IA). Um estudo que ouviu e abordou mais de 7.000 adolescentes em toda a Europa e foi apresentado à margem do evento do Conselho da Europa sobre IA e educação.
O estudo revela que os adolescentes europeus estão a adotar cada vez mais a IA, com uma maior procura pelas ferramentas, acreditando os jovens que estas aumentam a criatividade e ajudam a gerar novas ideias. Contudo, demonstram insatisfação quando referem que as escolas limitam ou proibem o uso deste tipo de ferramentas.
Mas vejamos mais ao promenor as opiniões que resultaram deste estudo.
IA para aprendizagem e criatividade
- Quatro em cada dez adolescentes (40%) usam ferramentas de IA diariamente ou quase diariamente.
- 81% acreditam que a IA melhora a criatividade e 65% dizem que ajuda a gerar novas ideias.
- Contudo, 28% referem que as escolas não permitem o uso destas ferramentas.
Pensamento crítico e equilíbrio digital
- 55% dos jovens verificam a fiabilidade do conteúdo e destacam a importância do pensamento crítico.
- 57% afirmam manter equilíbrio entre tempo online e offline.
Conselhos parentais: uma janela curta
- Os pais são a fonte mais confiável para hábitos online saudáveis (32%), mas essa confiança cai de 54% (13-15 anos) para 19% (16-18 anos), reforçando a importância da intervenção precoce.
Na informação disponibilizada pela Google, a multinacional diz que ao longo da sua existência tem assumido o compromisso em capacitar os utilizadores, especialmente as crianças, com experiências adequadas à idade e também com as competências necessárias para um envolvimento online seguro, crítico e responsável. o que inclui, refere a Google, investimentos significativos em literacia de IA, literacia mediática/informacional e segurança online, destacando:
Competências de IA avançadas para apoiar a aprendizagem
Apoio a literacia em IA através de programas educacionais como o Experience AI e ao disponibilizar ferramentas de IA como o Gemini a utilizadores mais jovens para auxiliar a aprendizagem, com supervisão e controlos parentais adequados através do Family Link.
Pensamento crítico através de programas educacionais de literacia da informação e dos media
"Be Internet Awesome" ensina competências fundamentais de segurança digital. "Meet LEO" apoia os pais. "Super Searchers" ensina o pensamento crítico e as competências para navegar pela IA e informação. A "Experience AI" (desenvolvida com a Google DeepMind e a Raspberry Pi Foundation) e os recursos para educadores e famílias ajudam a desmistificar a IA e a promover o envolvimento responsável.
Salvaguardas do Produto
Proteções adequadas à idade em produtos como a Pesquisa (SafeSearch) e o YouTube (experiências supervisionadas) e restrição de conteúdos sensíveis de anúncios para utilizadores com menos de 18 anos. A multinacional tecnológica refere ainda que está em fases teste para implementar tecnologias como a estimativa de idade baseada em machine learning (aprendizagem de máquina) para aplicar melhor as configurações apropriadas à idade.
Apoio aos pais
Google Family Link como aplicação de controlo parental que permite aos pais definir regras digitais básicas, gerir o tempo de ecrã e filtrar conteúdo.
Ferramentas que visam nos próximos tempos melhor a forma como as olhamos e as utilizamos, com base na salvaguarda dos utilizadores e dos dados em que se trabalha nestas plataformas digitais.