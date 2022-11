Relatório da ONU. Mais de 81 mil mulheres e raparigas foram assassinadas em 2021

Apesar de a maioria dos homicídios por todo o mundo serem cometidos contra homens e rapazes (81 por cento),. Enquanto 56% dos homicídios de mulheres foram cometidos pelos parceiros ou membros da família, apenas 11% dos homicídios de homens ocorreram nessas circunstâncias.Segundo os dados da ONU Os departamentos das Nações Unidas para as Mulheres e para o Crime consideram estes números “elevados e alarmantes”, especialmente se for tido em conta que o número real de assassínios é, provavelmente, muito superior.Cerca de quatro em cada dez mortes de mulheres em 2021 não foram considerados femicídios por provas insuficientes, de acordo com a ONU, que refere ainda que os números têm permanecido praticamente inalterados ao longo da última década.No ano passado,. No entanto, segundo o relatório, é na África que as mulheres e raparigas estão em maior risco de serem assassinadas por familiares.Nesse continente, a taxa de homicídios baseados no género em ambiente doméstico fixou-se em 2,5 por cada 100 mil pessoas do sexo feminino. Número muito superior ao do continente americano (1,4), Oceânia (1,2), Ásia (0,8) e Europa (0,6).Ainda segundo a ONU, em 2020 a pandemia de covid-19 coincidiu com um significativo aumento dos femicídios na América do Norte e no Sul da Europa. E, em 25 países desses dois continentes, aumentou também o número de mortes provocadas por outros familiares que não os maridos ou companheiros das vítimas.

Em 2021, dos 45 mil femicídios cometidos por familiares das vítimas, 17.800 acontecerem na Ásia, 17.200 na África, 7.500 na América, 2.500 na Europa e 300 na Oceânia.

, defendeu Ghada Waly, diretora executiva do gabinete da ONU para as Drogas e Crime.Apenas assim “podemos desenvolver mais e melhores medidas de prevenção e respostas a nível de justiça criminal”, acrescentou, citada peloJá Bárbara Jiménez-Santiago, advogada dos Direitos Humanos e coordenadora de uma ONG pelos direitos das mulheres, defende que as estatísticas passem a incluir também o número de mortes que resultam de outras formas de violência, como, por exemplo, casos de suicídio após uma violação.Ativistas e especialistas defendem que, assim como pelo investimento dos Governos em serviços públicos que digam respeito a essa área.Há, também, que ultrapassar a forte discriminação contra mulheres e raparigas em vários países do mundo, incluindo aqueles onde se pratica mutilação genital, que permitem violações dentro do casamento ou que dão a hipótese ao homem de casar com uma mulher que tenha violado para evitar cumprir pena.“Os assassínios relacionados com género e outras formas de violência contra mulheres e raparigas”, lê-se no documento da ONU.