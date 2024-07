Relatório da polícia britânica. Violência contra mulheres e meninas atinge níveis "epidémicos"

Abuso doméstico, violação, agressão sexual, perseguição e assédio foram responsáveis por 20 por cento do total de crimes registados pela polícia em Inglaterra e no País de Gales, entre 2022 e 2023. É o retrato feito no mais recente relatório, divulgado esta terça-feira, pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia do Reino Unido e pelo Colégio de Policiamento, que refere que os crimes de violência contra mulheres e meninas atingiram "níveis alarmantes".