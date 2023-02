Relatório. Daqui a uma década, 39% das tarefas domésticas poderão ser feitas por robots

As conclusões surgem num relatório baseado num inquérito extenso e detalhado, no qual foi pedido aos 65 peritos em inteligência artificial que procurassem prever o impacto dosnas tarefas domésticas.Fazer compras é a atividade com maior potencial para ser automatizada neste período de tempo,Já tarefas como cuidar de crianças ou idosos dificilmente serão afetadas pela inteligência artificial.Segundo o relatório , divulgado na revista científica. Em causa estão tarefas como o ensino ou o acompanhamento das pessoas dependentes.Os peritos avisam ainda que estas previsões acerca da capacidade da inteligência artificial na próxima década andam a ser feitas há já várias décadas e que, chegado o momento, nem sempre se confirmam.E, no entanto, ainda não conseguimos fazer com que osfuncionem na perfeição”, disse à BBC Ekaterina Hertog, professora na Universidade de Oxford.“No caso dos carros, ainda não são autónomos o suficiente para conseguirem circular no ambiente imprevisível das nossas ruas. Com as casas, a situação é semelhante”.

Os prós e contras

Hertog apelou também a um debate público sobre a questão da privacidade numa era de tecnologia inteligente,Em declarações à BBC, esta especialista considerou que a sociedade deve estar atenta aos problemas associados a casas inteligentes. “Penso que, enquanto sociedade, ainda não estamos preparados para gerir esse ataque generalizado à privacidade”, explicou.Além disso, o custo elevado deste tipo de tecnologias pode levar a que apenas os mais ricos tenham acesso às mesmas, levando a “um aumento da desigualdade no tempo livre”.Há, no entanto, possíveis lados positivos na automatização de tarefas, entre os quaisdo que sobre os homens, afirmou Hertog.No Reino Unido, por exemplo, as mulheres desempenham mais do dobro das tarefas domésticas em comparação com os homens. No Japão, os homens fazem menos de um quinto desses trabalhos.