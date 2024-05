Relatório das Nações Unidas assinala maior parte da vida selvagem em perigo

“Apesar de haver falhas no conhecimento de todo o mercado do tráfico animal e crimes associados, existem provas suficientes para concluir que este é um problema global que está longe de ser resolvido”, lê-se.



Esta é conclusão do relatório do Gabinete das Nações Unidas para as Drogas e o Crime (UNODC) sobre os perigos que a vida selvagem continua a enfrentar mesmo depois de anos de campanhas e tentativas para salvar espécies ameaçadas por todo o mundo. O projeto registou 140 mil rusgas realizadas entre 2015 e 2021, examinando os impactos e as tendências do tráfico.





Entre os animais alvo de tráfico internacional encontram-se exemplos de répteis longos como crocodilos ou os elefantes. O tráfico de animais surge como causa principal de extinções de animais por todo o mundo.