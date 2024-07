Relatório identifica colesterol e perda de visão como fatores de risco da demência

O relatório foi produzido pela terceira Comissão Lancet sobre prevenção, intervenção e cuidados na demência, formada por 27 peritos internacionais.

No relatório, a comissão, criada por iniciativa da revista médica britânica The Lancet, adiciona o colesterol e a perda de visão a 12 fatores de risco de demência identificados em 2020: níveis de escolaridade mais baixos, deficiência auditiva, hipertensão arterial, tabagismo, obesidade, depressão, inatividade física, diabetes, consumo excessivo de álcool, traumatismo cranioencefálico, poluição do ar e isolamento social.

Segundo a comissão, se se atacar estes 14 fatores de risco ao longo da vida poder-se-á prevenir ou atrasar quase metade dos casos de demência à escala global.

O relatório faz várias recomendações dirigidas aos governos e às pessoas individualmente, como reduzir o teor de açúcar e sal na comida vendida em lojas e restaurantes, aplicar medidas antitabágicas como controlo de preços e aumento da idade mínima para compra de tabaco, diminuir a exposição à poluição atmosférica e a ruídos nocivos, tornar os rastreios e tratamentos de deficiências visuais acessíveis a todos e propiciar educação de qualidade a todas as crianças.

Um estudo anterior publicado na revista The Lancet estimava que, devido ao rápido envelhecimento da população, o número de pessoas a viverem no mundo com demência iria quase triplicar em 2050, totalizando 153 milhões (em 2019 eram 57 milhões de pessoas).

Em 2019, os custos de saúde e sociais globais associados à demência estavam estimados em mais de mil milhões de dólares.