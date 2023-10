Relatório norte-americano conclui que China expandiu drasticamente o arsenal nuclear

No relatório divulgado pelo Pentágono , os EUA afirmam que em maio deste ano a China contava com 500 ogivas nucleares operacionais, o que significa que está “no caminho certo para superar as projeções anteriores”.e continuará a expandir as suas capacidades para garantir que a modernização das suas forças armadas esteja “basicamente concluída” até esse ano."Vemos a RPC (República Popular da China) a continuar a modernizar-se, a diversificar e a expandir rapidamente as suas forças nucleares", disse um alto funcionário dos EUA aos jornalistas durante umsobre o relatório.Para além da expansão do seu arsenal nuclear,

O relatório acrescenta que a Marinha chinesa tem atualmente mais de 370 navios e submarinos, acima dos 340 navios que possuía o ano passado.

"Não estamos a tentar sugerir um grande afastamento de onde eles [a China] pareciam estar a dirigir-se, mas estamos a sugerir que eles estão no caminho certo para superar as projeções anteriores", disse o responsável, acrescentando que esta questão “levanta muitas preocupações [para os EUA]”.

China diz que relatório “distorce os factos”

Pequim já reagiu ao relatório da Casa Branca, afirmando que “distorce os factos” e está “cheio de preconceitos”."Em primeiro lugar,", disse o porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning, numa conferência de imprensa esta sexta-feira.Mao Ning reiterou que a China não tem intenção de se envolver numa corrida ao armamento nuclear e explicou que a estratégia nuclear de Pequim consiste numa “estratégia de autodefesa e defesa”.“Enquanto qualquer país não usar ou ameaçar usar armas nucleares contra a China, não será ameaçado pelas armas nucleares da China”, asseverou.A China está atualmente numa missão para desenvolver novo armamento e melhorar o seu treino militar como parte do esforço de modernização, que visa cumprir o objetivo de Xi Jinping de ter forças armadas de “classe mundial” até 2049.Apesar do crescimento do seu arsenal nuclear, a China continua muito atrás dos EUA e da Rússia.

O relatório anual do Pentágono sobre as forças armadas de Pequim é uma forma de os EUA avaliarem as capacidades militares da China, que o governo dos EUA vê como a sua principal ameaça na região e o principal desafio de segurança a longo prazo da América.





O relatório é conhecido um mês antes de uma reunião entre o líder chinês Xi Jinping e o presidente norte-americano Joe Biden à margem da cimeira de Cooperação Económica Ásia-Pacífico, que irá decorrer em São Francisco.