Religião: "É um tabu na Europa"

Olivier Roy é um intelectual fracês especialista em religião. Em entrevista ao Europa Minha analisa como diferentes religiões podem conviver na União Europeia.

Sr. Olivier Roy, é um dos maiores especialistas do Islão político na Europa, senão mesmo o maior. Na sua última obra coloca a questão sobre se a Europa é cristã ou não. Porquê dar tanta importância a este tema, agora, hoje?



Desde há vinte anos que o grande debate na Europa é a propósito do Islão. Colocamos sempre a pergunta: será que o Islão é compatível com os valores europeus? Será que os muçulmanos podem ser integrados na Europa? Mas a questão que se coloca, ou que apenas fingimos colocar, é saber quais são os valores da Europa. O que opomos ao Islão? Vemos então que opomos duas categorias de questões que são completamente diferentes. Por um lado, opomos os valores liberais modernos. Opomos o feminismo ao Islão, os direitos dos homossexuais, a liberdade sexual, o direito às blasfémias, etc. E por outro lado, opomos a identidade cristã. Mas o que é a identidade cristã? Se a identidade cristã é aquela como a Igreja Católica, em particular, vê a Europa, então é uma Europa que não é de todo baseada nos valores liberais. A Igreja combate, não diria o feminismo, mas não se pode dizer que a Igreja faça a promoção do feminismo; a Igreja combate os direitos dos homossexuais, a Igreja tenta defender certas formas de oposição às blasfémias, a Igreja não é nada liberal em matéria sexual. Podemos dizer que tudo o que diz respeito à sexualidade, o cristianismo dos crentes está muito mais próximo dos muçulmanos do que os secularistas europeus.



Pensa que existe um tabu sobre a discussão da religião na Europa e porquê?



Existe um tabu. Verá que na maioria dos debates de hoje, nunca se fala de religião. Quando um político menciona a religião, se for crente, o problema é seu, não fale disso em público. Há um tabu sobre as religiões, em geral, e não sobre o Islão. Não paramos de falar no Islão, mas, no fundo, recusamos abordar a questão da fé, da crença, e do cristianismo na Europa. É mesmo muito forte. Há um tabu sobre religião na Europa. E é um dos motivos por que não se suposta a chegada dos muçulmanos. Evidentemente, entre os muçulmanos não existe esse tabu. Pensa que… Muitas vezes na Europa, os populistas, nomeadamente a extrema-direita, afirmam que o Islão é uma ameaça para a Europa.