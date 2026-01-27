Relógio do Apocalipse está a 85 segundos da meia-noite, o mais próximo do fim de sempre

Os fatores para aproximar a Humanidade da meia-noite incluem o crescimento das ameaças de armas nucleares, o aumento das tensões em várias zonas do globo, a crise climática, os perigos da utilização da Inteligência Artificial – sobretudo na desinformação e nas forças armadas – e as “múltiplas preocupações com a segurança biológica”.



A presidente do boletim, Alexandra Bell, afirmou na atualização do relógio que “a mensagem do relógio do Apocalipse não poderia ser mais clara”, alertando para o aumento dos “riscos catastróficos” e a diminuição da cooperação internacional.



Daniel Holz, professor da Universidade de Chicago, lamentou que “as tendências perigosas em relação ao risco nuclear, às mudanças climáticas, às tecnologias disruptivas como a IA (Inteligência Artificial) e à biossegurança são acompanhadas por outro desenvolvimento alarmante: a ascensão de autocracias nacionalistas em países ao redor do mundo”.



Neste sentido, a associação propõe a retoma do diálogo entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a “limitação dos seus arsenais nucleares”, o aumento da cooperação internacional em matéria de Inteligência Artificial, entre outros.



O relógio do Apocalipse foi criado em 1947 pelo Boletim dos Cientistas Atómicos foi fundado em 1947, perante o perigo de guerra nuclear durante a guerra fria. Os ponteiros são atualizados anualmente, tendo, em 2025, se situado nos 89 segundos antes da meia-noite.



O ano que esteve mais longe da meia-noite foi 1991, com a assinatura do Tratado de Redução de Armas Estratégicas (START I) entre os Estados Unidos e a União Soviética.