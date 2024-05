Renamo elege a nova liderança do partido

O sétimo congresso, que decorre hoje e quinta-feira em Alto Molócue, província da Zambézia, vai eleger os novos órgãos e o presidente do partido, cargo para o qual concorrem nove membros da formação política, de 10 candidaturas submetidas.O conselho nacional da Renamo aprovou em abril o perfil do candidato à liderança do partido, exigindo, entre os requisitos, 15 anos de militância ininterrupta aos candidatos.Com a aprovação do perfil, a candidatura do deputado Venâncio Mondlane - que em outubro passado foi o candidato da Renamo à autarquia de Maputo e que depois liderou dezenas de manifestações na rua contra os resultados eleitorais das eleições autárquicas - à liderança do partido torna-se impossível, já que o político só se juntou à Renamo em 2018, após abandonar o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira força política com assento parlamentar.Moçambique realiza em 9 de outubro eleições gerais, incluindo presidenciais, às quais já não pode concorrer o atual presidente, Filipe Nyusi, por ter atingido o limite constitucional de dois mandatos.Após a eleição do presidente, a Renamo terá de clarificar qual o candidato que vai apoiar ao cargo de Presidente da República nas eleições de outubro, que por norma é o líder do partido.