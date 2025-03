Repetem-se os protestos contra Elon Musk nos Estados Unidos

As manifestações contra Elon Musk são agora uma rotina nos Estados Unidos. Perto de uma centena de pessoas juntou-se ontem frente a um stand da Tesla, num bairro de Georgetown, em Washington.

Os manifestantes acusam Elon Musk de ser o rosto de uma campanha agressiva de demissões no setor público norte-americano.



Musk é o responsável pelo Departamento de Eficiência Governamental... um gabinete criado pelo presidente Donald Trump com a missão de cortar gastos e programas federais.



Desde que foi criado, este departamento despediu cem mil pessoas e fechou vários serviços públicos. Houve protestos semelhantes em Los Angeles e no Canadá