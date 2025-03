Réplica de sismo com magnitude 5,1 volta a abalar Myanmar. Número de mortos pode chegar aos 10 mil

Um sismo de magnitude 5,1 na escala de Richter abalou este domingo Mandalay, no centro de Myanmar (ex-Birmânia), sendo uma réplica do terramoto de magnitude 7,7. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) declarou que o abalo de hoje teve o seu epicentro a 28 quilómetros a noroeste da cidade de Mandalay e um hipocentro a uma profundidade de 10 quilómetros.







Pelo menos 1.600 pessoas morreram e 3.400 ficaram feridas e 139 continuam dadas como desaparecidas pelo abalo, um dos mais fortes do século em Myanmar, informou no sábado o governo militar.



O modelo de previsão do Serviço Geológico dos EUA estimou que o número de mortos em Mianmar poderá ultrapassar os 10 mil e que as perdas poderão exceder a produção económica anual do país.

Ajuda internacional

A ONU alertou no sábado para uma “grave escassez” de material médico estar a ter impacto na assistência prestada no terreno, sublinhando que as equipas de salvamento tinham falta de “kits de trauma”, sacos de sangue, produtos anestésicos e certos medicamentos essenciais.







“O terramoto atingiu Myanmar, que já tinha visto a sua situação humanitária vacilar anteriormente devido a conflitos persistentes e a catástrofes naturais recorrentes”, afirmou o coordenador humanitário da Organização das Nações Unidas (ONU) para Myanmar (antiga Birmânia), Marcoluigi Corsi, num comunicado.





“A ONU e os seus parceiros estão a mobilizar recursos e apoio urgente para ajudar todas as comunidades afetadas, onde quer que se encontrem”, acrescentou Corsi.





A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou ter enviado cerca de três toneladas de material médico para os hospitais de Mandalay e Naypyidaw, onde milhares de feridos estão a ser tratados.

Uma equipa de 78 membros de Singapura, acompanhada por cães de salvamento, estava a operar em Mandalay no domingo, segundo os meios de comunicação estatais de Myanmar.

Cruz Vermelha Portuguesa pede doações monetárias para apoiar vítimas

A Cruz Vermelha apela aos portugueses para doarem dinheiro para apoiar as pessoas que foram afetadas pelo sismo em Myanmar. A instituição recorda que os efeitos do sismo são devastadores, com centenas de pessoas desaparecidas e soterradas nos escombros.



A Cruz Vermelha apela aos portugueses para doarem dinheiro para apoiar as pessoas que foram afetadas pelo sismo em Myanmar. A instituição recorda que os efeitos do sismo são devastadores, com centenas de pessoas desaparecidas e soterradas nos escombros.

Neste momento, a Cruz Vermelha de Myanmar tem mais de sete mil pessoas envolvidas no apoio à população, a maioria voluntários.

Os donativos monetários poderão ser feitos na página de internet da Cruz Vermelha Portuguesa

Golpe de Estado de 2021

Antes do terramoto, as Nações Unidas estimavam que quinze milhões de birmaneses, cerca de um terço da população, estariam em risco de fome até 2025.

Nalgumas das áreas mais atingidas do país, os residentes disseram à Reuters que a assistência do governo era escassa até agora, deixando as pessoas à sua própria sorte.







c/ agências



, segundo um responsável da Cruz Vermelha,Na segunda maior cidade de Myanmar, perto do epicentro, o terramoto provocou o desmoronamento de blocos de apartamentos e pontes e a abertura de estradas.O terramoto abalou partes da vizinha Tailândia, derrubando um arranha-céus em construção e matando 17 pessoas em Banguecoque , segundo as autoridades tailandesas. Pelo menos 78 pessoas ficaram presas sob os escombros do edifício que ruiu.“Todos os hospitais militares e civis, bem como os profissionais de saúde, devem trabalhar em conjunto, de forma coordenada e eficiente, para garantir uma resposta médica eficaz”, afirmou o responsável da junta militar, general Min Aung Hlaing, segundo a imprensa estatal., onde uma grande parte da população vive ao longo da falha de Sagaing, onde as placas do Índico e da Eurásia se encontram. Tanto mais que o conflito civil que se arrasta desde o golpe de Estado de 2021 dizimou o sistema de saúde, expondo o país a uma crise grave.As agências internacionais alertaram para o facto de Myanmar, atormentado por crises de todos os tipos, não dispor dos recursos necessários para fazer face a uma catástrofe desta dimensão.As Nações Unidas afirmaram durante a noite que uma grave falta de equipamento médico estava a dificultar a resposta de Myanmar ao terramoto.As operações de salvamento são ainda mais complicadas devido aos danos causados aos hospitais e a outras infraestruturas de saúde, bem como às estradas e às redes de comunicações.Os hospitais em partes do centro e noroeste de Myanmar, incluindo Mandalay e Sagaing, lutam para lidar com o fluxo de feridos, de acordo com o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários.A Índia, a China e a Tailândia estão entre os países vizinhos que enviaram material e equipas de socorro, juntamente com ajuda e pessoal da Malásia, Singapura e Rússia.Os aviões militares indianos efetuaram várias incursões em Myanmar no sábado, incluindo o transporte de mantimentos e de equipas de busca e salvamento para Naypyitaw, a capital criada propositadamente, partes da qual foram destruídas pelo terramoto.Várias equipas de salvamento chinesas chegaram, incluindo uma que atravessou por terra a partir da província de Yunnan, no sudoeste do país, disse a embaixada da China em Myanmar nas redes sociais., que depôs o governo eleito da laureada com o Prémio Nobel Aung San Suu Kyi e desencadeou uma revolta armada a nível nacional.Os combates abalaram a economia maioritariamente agrária de Myanmar, antiga Birmânia, deslocaram mais de 3,5 milhões de pessoas e deixaram intactos serviços essenciais, como os cuidados de saúde.O Governo de Unidade Nacional (NUG) da oposição, que inclui remanescentes da anterior administração, afirmou que as milícias anti juntamento sob o seu comando iriam suspender todas as ações militares ofensivas durante duas semanas a partir de domingo.“O NUG, juntamente com as forças da resistência, as organizações aliadas e os grupos da sociedade civil, efetuará operações de salvamento”, declarou em comunicado.