Repórter chinês com acesso privilegiado à linha da frente russa

De microfone em punho, Lu Yuguang circula entre os tanques e militares russos, entrevistando uns e outros com naturalidade.



O repórter chinês parece ser o único jornalista estrangeiro entre o contingente russo e terá conseguido este lugar exclusivo depois de entrevistar o líder da autoproclamada república em Donetsk, Denis Pushilin.





Depois de Vladimir Putin ter feito aprovar a lei que prevê penas de prisão de até 15 anos para o que o Kremlin considera"notícias falsas", o acesso pouco comum de Yuguang às Forças Armadas russas contrastou com a presença dos media, em geral.







Este comportamento está também a levantar dúvidas sobre a extensão do acordo de "parceria ilimitada" assinada entre os governos de Moscovo e Pequim. A China tem preferido manter uma posição neutra perante o conflito, e não identifica qualquer ação russa como agressora.







Pequim também se associou às narrativas russas sobre a existência de alegados laboratórios ucranianos que estavam a produzir armas químicas com dinheiro norte americano.







Nos relatos jornalísticos, Lu alega que mais de mil pessoas foram mantidas como reféns por militantes ucranianos para servirem de escudos humanos. Mas noutros trabalhos, por dar voz a mulheres ucranianas, foi acusado por internautas chineses de "criminoso", ou de ter falta de objetividade.





Steve Tsang, diretor do Instituto Soas China, afirma que Yuguang pode ter beneficiado de antigas ligações pessoais com o exército russo e deixa em aberto um possível apoio de Pequim a Moscovo, mas deixa uma certeza: "A única coisa que acho que sabemos com certeza é que a Rússia não permitirá que nenhum jornalista estrangeiro seja incorporado nas forças russas, a menos que seja certo que esse jornalista retratará as forças e os esforços russos de maneira positiva".







"O fato de Lu estar incorporado demonstra que as autoridades russas o conhecem bem o suficiente para ter certeza de que ele não escreveria negativamente sobre os esforços de guerra russos", sublinha Tsang.



Percurso de Lu

Lu Yuguang é natural de província de Zhejiang e foi comandante na Marinha chinesa.



Lu Yuguang é natural de província de Zhejiang e foi comandante na Marinha chinesa.