Repórteres sem Fronteiras alertam para "quadro preocupante" da liberdade de imprensa na Europa

As questões em torno da liberdade de imprensa e as ameaças para os jornalistas voltaram a ser um tema de debate após a morte de um jornalista grego, no sábado.

A morte de Karaïvaz marca o quarto assassinato de um repórter na Europa nos últimos cinco anos.

“Assassinar um jornalista é um ato desprezível e cobarde”, escreveu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na rede social Twitter após a notícia da morte de Giorgos Karaïvaz. “A Europa representa a liberdade. E escreveu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na rede social Twitter após a notícia da morte de Giorgos Karaïvaz. “A Europa representa a liberdade. E a liberdade de imprensa pode ser a mais sagrada de todas . Os jornalistas devem ser capazes de trabalhar em segurança”, acrescentou von der Leyen.

Para Pavol Szalai, diretor do escritório da UE/Balcãs dos Repórteres sem Fronteiras (RSF),“A Europa continua a ser o lugar mais seguro do mundo para se ser jornalista, mas as pressões sobre a liberdade de imprensa – e os riscos – estão a aumentar”, explica Szalai, citado por The Guardian





O presidente do Parlamento Europeu (PE), David Sassoli, também reagiu ao assassínio do jornalista grego, defendendo que “as investigações devem esclarecer urgentemente se o assassínio estava ligado ao seu trabalho".



A RSF cita um declínio no Estado de Direito, um aumento dos ataques violentos e das ameaças online como algumas das principais preocupações para a liberdade de imprensa na Europa.Na Hungria, os jornalistas têm acusado o Governo de Viktor Orbán de estar a impedir os meios de comunicação de cobrir a pandemia de Covid-19. Em carta aberta publicada no final de março, a maioria das agências de notícias independentes no país e vários jornalistas dizem ter sido impedidos de entrar em hospitais e de entrevistar profissionais de saúde. Para além disso, qualquer pessoa condenada no país por publicar “notícias falsas” pode agora ser condenada a uma pena de prisão de até cinco anos.No relatório de 2020, a RSF afirma que esta medida dá às autoridades húngaras mais um instrumento para pressionar osindependentes. De acordo com este relatório, a Hungria está colocada no 89º lugar na classificação mundial da liberdade de imprensa.

Violência e ameaças online são uma “preocupação crescente”

Em França, vários jornalistas foram recentemente espancados ou feridos por balas de borracha e granadas de gás lacrimogéneo disparadas pela polícia e outros foram atacados por apoiantes de grupos de extrema-direita em Espanha e na Grécia.disse Pavol Szalai, citado pelo jornal britânico.A organização Repórteres sem Fronteiras também se mostra preocupada com as ameaças online, como assédio e mensagens de ódio, considerando que são prejudiciais ao trabalho dos jornalistas.A RSF deu vários exemplos de discursos de ódio na rede social, como o da página de Facebook da revista satírica, em que, após a publicação de uma de suas capas de setembro, foram registados dezenas de comentários insultuosos, ameaçadores ou a apelar à violência contra os seus jornalistas.sublinhou o diretor do escritório da UE/Balcãs da RSF. “”, sublinha Szalai.

Segundo o relatório do ano passado da RSF, do total de 180 países, Portugal encontra-se em décimo lugar na classificação mundial da liberdade de imprensa. Nos três primeiros lugares encontram-se a Noruega, Finlândia e Dinamarca.