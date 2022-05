Repórteres sem Fronteiras pedem investigação a morte de jornalista palestiniana

"A RSF não está satisfeita com a proposta do ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Yair Lapid, de que o seu país participe numa investigação conjunta sobre as circunstâncias da morte da jornalista", disse o secretário-geral da RSF, Christophe Deloire, na rede social Twitter, pedindo uma "investigação internacional independente".

Deloire lembrou que o tiroteio contra Abu Akleh constitui "uma grave violação" das convenções de Genebra e da resolução 2222 do Conselho de Segurança da ONU sobre a proteção de jornalistas.

O embaixador dos EUA em Israel, Tom Nides, já lamentou a morte da jornalista, que tinha dupla nacionalidade, palestiniana e norte-americana, dizendo que encoraja "uma investigação profunda sobre as circunstâncias" deste episódio.

O Governo do Qatar também criticou a atuação das forças israelitas que "dispararam sobre o rosto" da correspondente da Al Jazeera, que morreu na cidade de Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada.

"Este terrorismo israelita, patrocinado pelo Estado, deve parar. E o apoio incondicional a Israel deve terminar", disse Lolwah al Jater, assessor do ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Mohamed bin Abderrahman al Zani.

De acordo com o Ministério da Saúde palestiniano, a jornalista morreu depois de uma bala disparada pelo exército israelita a ter atingido no rosto, quando esta usava um colete à prova de bala e capacetes que a identificavam como repórter em serviço.

Por sua vez, o Exército israelita alegou que os seus soldados responderam ao fogo palestiniano e admitiu a hipótese de a jornalista ter sido atingida por uma bala das forças de segurança da Palestina.

A Al Jazeera classificou a morte de Abu Akleh como um "assassínio em flagrante" e considerou "responsáveis" o Governo israelita e as forças de ocupação na Cisjordânia.