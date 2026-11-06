Representante da direita identitária Stephen Miller nomeado chefe de gabinete de Trump

Trata-se da primeira grande reestruturação no poder executivo norte-americano após a grande derrota sofrida pelo Partido Republicano nas eleições intercalares, interpretada como uma rejeição contundente dos dois primeiros anos do segundo mandato de Trump.

O republicano divulgou, através da sua rede social Truth Social, que Stephen Miller, de 41 anos e arquiteto da agressiva política anti-imigração de Trump, vai assumir, na segunda-feira, o cargo ocupado pela atual chefe de gabinete, Susie Wiles, de 69 anos.

A atual chefe de gabinete passará a desempenhar outras funções na órbita do bilionário de 80 anos, porém fora do governo.

"Quero agradecer-lhe. Ela fez um excelente trabalho", escreveu o republicano.

"O meu papel pode estar a mudar, mas o meu compromisso com o presidente e a sua missão nunca mudará", referiu na rede social X Susie Wiles, a primeira mulher a ocupar este cargo.

Responsável pela coordenação da última campanha de Donald Trump, submeteu-se recentemente a um tratamento contra um cancro da mama, anunciando em setembro que estava curada.

O cargo de chefe de gabinete (chief of staff, em inglês) é, possivelmente, a posição mais estratégica do poder executivo norte-americano.

A sua função consiste em filtrar a informação e as pessoas que têm acesso ao chefe de Estado, assegurando ao mesmo tempo o bom funcionamento diário da máquina governativa.