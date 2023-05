Representante ucraniano atinge russo em altercação durante cimeira do Mar Negro na Turquia

Oleksandr Marikovski, membro do Parlamento ucraniano, desferiu vários golpes na cabeça de um oficial russo depois da bandeira ucraniana ter sido arrancada das suas mãos durante uma cimeira no edifício do Parlamento turco, noticiou a agência Associated Press (AP).

Num vídeo divulgado na página da rede social Facebook de Marikovski, este responsável ucraniano surge a agitar a bandeira atrás da delegada russa Ola Timofeeva, enquanto esta gravava um vídeo.

Depois, um homem aproxima-se, agarra a bandeira e acaba por ser perseguido por Marikovski.

Durante uma breve altercação no corredor do parlamento, Marikovski agarra a bandeira de volta e atinge o homem no rosto.

Enquanto são separados, surgem apelos: "Por favor, sem brigas", com Marikovski a responder: "É a nossa bandeira. Vamos lutar por esta bandeira".

Numa legenda para o seu vídeo, Marikovski referiu: "Tirem as patas da nossa bandeira, tirem as patas da Ucrânia, imundície russa!"

O incidente decorreu na Assembleia Parlamentar da Organização de Cooperação Económica do Mar Negro, uma organização que junta 13 países e um dia antes de autoridades da Rússia, Ucrânia e Turquia se reunirem em Istambul para discutir a extensão do acordo de exportação de cereais e fertilizantes pelos portos do Mar Negro, que expira em 18 de maio.

Este acordo, que foi concretizado pela primeira vez em julho passado, permitiu que navios cargueiros transportassem milhões de toneladas de alimentos para exportação com segurança pelo Mar Negro, apesar da guerra na Ucrânia.

A cimeira de quinta-feira já tinha sido perturbada anteriormente quando os delegados ucranianos interromperam um discurso de Timofeeva na assembleia, agitando a bandeira amarela e azul da Ucrânia ao seu lado enquanto esta falava.

Mustafa Sentop, o porta-voz parlamentar turco, condenou as "ações provocativas e fisicamente ofensivas de alguns membros da delegação parlamentar ucraniana", através de uma publicação na rede social Twitter.

"Condeno este comportamento que perturba o ambiente de paz que a Turquia está a tentar alcançar", acrescentou.