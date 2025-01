Representantes da Jihad Islâmica juntam-se às negociações de paz

"Uma delegação de dirigentes do movimento Jihad Islâmica chegou a Doha na terça-feira à noite para participar nas negociações finais sobre um acordo de cessar-fogo em Gaza", declarou um responsável do grupo aliado do Hamas.

"As consultas prosseguem e as discussões em curso dizem respeito aos mecanismos de aplicação do acordo e aos nomes dos prisioneiros palestinianos incluídos no acordo de troca", acrescentou a mesma fonte.

Entretanto, o Hamas disse hoje que as principais questões para um cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza estão concluídas, mas que Israel ainda não entregou mapas específicos e uma data em que tropas vão retirar.

"Os israelitas e os norte-americanos querem que aceitemos a ideia geral de `retirada das zonas povoadas` mas nós estamos a pedir mapas específicos e prazos para essa retirada", disse hoje à agência de notícias espanhola EFE uma fonte do Hamas, em Doha, no Qatar.

"Queremos garantias de que, após a terceira fase, o Exército israelita se retire de toda a Faixa de Gaza", acrescentou.