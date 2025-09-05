Representantes da UE a caminho dos EUA para negociar sanções
Um grupo de representantes da União Europeia (UE) está a caminho de Washington para tentar negociar com os Estados Unidos da América (EUA) possíveis sanções à Rússia, anunciou hoje o presidente do Conselho Europeu.
"O trabalho sobre o novo pacote de sanções começou em Bruxelas, e uma equipa europeia está a caminho de Washington para trabalhar com os nossos amigos dos EUA", disse António Costa, em conferência de imprensa conjunta com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
O presidente do Conselho Europeu, ex-primeiro-ministro de Portugal, acrescentou que a UE está em contacto com a Casa Branca e outros parceiros para tentar aplicar "sanções diretas e indiretas" a Moscovo, para tentar coartar as capacidades militares do Kremlin.