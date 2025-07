Representantes do Camboja e Tailândia reiteram na China compromisso com cessar-fogo

Sun recebeu hoje, na cidade oriental de Xangai, representantes do Camboja e da Tailândia que, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, reiteraram a Pequim "o seu compromisso com o consenso sobre o cessar-fogo" e expressaram "o seu agradecimento pelo papel positivo da China" para amenizar a situação.

O comunicado indica que a reunião decorreu num ambiente "franco, amigável e harmonioso" e que o encontro demonstra "o último esforço diplomático da China", que continua a desempenhar "um papel construtivo no apoio ao Camboja e à Tailândia para resolver pacificamente a sua disputa fronteiriça".

A Tailândia voltou a acusar hoje o Camboja de "violar" o cessar-fogo devido ao conflito na fronteira, enquanto Pnhom Penh nega e garante que está "comprometida" com o acordo de cessação das hostilidades.

A Tailândia e o Camboja concordaram na segunda-feira com um cessar-fogo após cinco dias de confrontos que deixaram mais de 40 mortos de ambos os países, depois de uma disputa territorial histórica terminar num confronto militar em vários pontos de sua fronteira comum.

Banguecoque já denunciou na terça-feira a violação do pacto por parte do país vizinho.

O porta-voz do Ministério da Defesa do Camboja, Maly Socheata, rejeitou hoje as acusações e afirmou que o seu país está comprometido com o acordo assinado que entrou em vigor à meia-noite entre segunda e terça-feira.

Após semanas de tensões na sua fronteira, na quinta-feira, 24 de julho, eclodiu o confronto por questões territoriais entre os exércitos dos dois países, que se acusaram mutuamente de ter iniciado os ataques.

Durante os cinco dias de conflito, pelo menos 43 pessoas morreram, 30 do lado tailandês e 15 do lado cambojano, enquanto cerca de 300.000 pessoas foram deslocadas, de acordo com os últimos balanços oficiais.

O acordo de cessar-fogo foi selado na segunda-feira com a mediação da Malásia, país que detém a presidência rotativa da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), enquanto os Estados Unidos e a China participaram como coorganizador e observador, respetivamente.