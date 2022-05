Réptil voador. Cientistas encontraram fóssil de pterossauro na Argentina

A descoberta foi realizada nos Andes argentinos. Um fóssil de pterossauro, um réptil voador, com nove metros. Os investigadores que fizeram a descoberta explicaram que o réptil era um predador que comia pássaros e foi uma das primeiras espécies a usar asas para poder caçar o alimento.



De acordo com a Reuters, a equipa de paleontólogos descobriu que a camada rochosa a proteger o fóssil tem mais de 86 milhões de anos, altura do período cretáceo. Esta descoberta mostra que o réptil gigante viveu 20 milhões de anos antes de a Terra ser atingida por um asteróide, no que acreditam ser hoje a península do Iucatã, no México.



Leonardo Ortiz lidera o projeto e explicou em entrevista que o fóssil encontrado nunca tinha sido visto anteriormente e por isso foi necessário criar um novo género e novo nome para a espécie, uma mistura da palavra grega para morte (thanatos) e dragão (drakon), ou seja, thanatosdrakon.



“Parece uma maneira apropriada de o denominar. É o dragão da morte”, continuou Ortiz.



O cientista acredita que o réptil, nos dias de hoje, seria uma visão aterradora. Os paleontólogos que publicaram o estudo sobre o pterossauro em abril último revelaram que o fóssil encontrado tem grandes ossos sendo classificado como o maior pterossauro alguma vez encontrado na América do Sul e um dos maiores de sempre.