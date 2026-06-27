República Checa regista recorde de temperatura de 40,6°C

O anterior recorde, de 40,4ºC, tinha sido estabelecido em 2012, em Dobrichovice (sudoeste de Praga), informou a agência meteorológica checa, citada pela AFP.

Quarenta e cinco por cento das cidades europeias bateram ou estão prestes a superar os máximos históricos de stress térmico durante a atual onda de calor no continente, indica um estudo publicado pelo World Weather Attribution na sexta-feira.

A análise realizada em 854 cidades de um total de 30 países europeus concluiu que 385 localidades ultrapassaram ou poderão ultrapassar nos próximos dias os registos mais elevados de temperatura de globo e bulbo húmido.

Este indicador, conhecido pela sigla em inglês, WBGT, é uma estimativa real do efeito da temperatura, da humidade, da velocidade do vento e da radiação visível e infravermelha no ser humano.

Os investigadores alertam que a combinação de temperaturas extremas e elevada humidade aumenta significativamente os riscos para a saúde, especialmente entre idosos, trabalhadores ao ar livre, crianças e pessoas vulneráveis.

Os cientistas atribuem a intensidade destes fenómenos ao impacto do aquecimento global, provocado pelas "emissões contínuas de combustíveis fósseis" para a atmosfera.

O secretário executivo da ONU para as alterações climáticas, Simon Stiell, afirma que o calor extremo que está a afetar a Europa é um sintoma de que as alterações climáticas "avançam sem controlo", provocadas pelo "vício mundial na queima de carvão, petróleo e gás", embora sublinhe que "as soluções são igualmente claras".

Segundo Stiell, é necessária "uma transição mais rápida para as energias limpas, que agora são muito mais baratas do que os combustíveis fósseis, bem como a proteção das florestas e a promoção da resiliência climática".