A secretária-executiva da CPLP, Maria de Fátima Jardim, realçou, segundo a nota de imprensa enviada à Lusa, "o compromisso e disponibilidade em continuar a promoção dos princípios históricos e dos ideais que unem os povos da comunidade, nomeadamente, a fraternidade, a solidariedade e o respeito pelos valores democráticos, tendo em vista a concretização de objetivos partilhados em prol da paz, da democracia e do progresso".

Além disso, segundo o comunicado, a diplomata angolana saudou o povo cabo-verdiano por mais um exercício "pautado pela liberdade e participação cívica".

Maria de Fátima Jardim reiterou a José Maria Neves "votos de êxito no desempenho das suas funções, destacando a importância do reforço dos laços de amizade e cooperação entre Cabo Verde e os restantes Estados-membros da CPLP", concluiu.

De acordo com dados oficiais provisórios, José Maria Neves obteve 63,9% dos votos, mais do dobro da votação da principal adversária, a candidata Joana Rosa - 80.875 votos face a 39.950, respetivamente.

Estas eleições presidenciais contaram com cerca de 419.400 eleitores inscritos e mais de dois terços não votaram.

Segundo dados da contagem provisória, a abstenção rondou 68%, acima dos 52% registados nas eleições presidenciais anteriores, em 2021.

A CPLP, que este ano assinalou 30 anos, é composta por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.