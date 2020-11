República Democrática do Congo controla surto de Ébola

O surto surgiu em junho. Infetou 130 pessoas e matou 55. Foi o segundo num curto espaço de tempo. Semanas antes tinha sido controlado um outro surto de Ébola no leste da República Democrática do Congo. Neste caso morreram mais de 2200 pessoas.





O Congo sofreu 11 surtos de ébola desde que o vírus foi descoberto perto do rio Ébola em 1976.



As florestas equatoriais são um reservatório natural para o vírus, que causa vômitos e diarreia. A contaminação acontece pelo contato com fluídos corporais.