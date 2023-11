Republicana Nikki Haley com apoio de grupo Koch para corrida presidencial nos EUA contra Trump

"A Americans for Prosperity (AFP) orgulha-se em dar todo o seu apoio a Nikki Haley, que proporciona à América a oportunidade de virar a página da era política atual, de ganhar as primárias republicanas e derrotar [o Presidente democrata] Joe Biden em novembro", anunciou a presidente e directora executiva da AFP, Emily Seidel, num comunicado.

"Haley tem o que é preciso para coordenar uma agenda política capaz de lidar com os maiores desafios da nossa nação e de garantir que os melhores dias do nosso país ainda estão por vir", acrescentou.

Apesar de ter aproveitado o impulso das sondagens nos últimos meses, a campanha da ex-embaixadora norte-americana nas Nações Unidas tem carecido de recursos significativos para garantir a mobilização dos seus apoiantes nos principais Estados.

A Americans for Prosperity, fundada em 2004, é um grupo de apoio político conservador e libertário dos Estados Unidos, associado aos bilionários irmãos Koch, tradicionais financiadores do Partido Republicano.

Na primavera, a Koch publicou vários anúncios em Iowa, New Hampshire e Carolina do Sul, os três principais Estados do calendário das primárias presidenciais do Partido Republicano, centrados em questões sobre a elegibilidade de Trump nas eleições gerais em 2024 contra Biden.

Este envolvimento é um golpe para o governador conservador da Flórida, Ron DeSantis, que lutou para emergir como alternativa clara a Trump, na disputa das primárias do partido para as presidenciais de 2024.

Seidel afirmou hoje que a Americans for Prosperity irá começar imediatamente a reorientar os seus esforços para impulsionar as campanhas de Haley para as eleições primárias e gerais, investindo estrategicamente em publicidade, correspondência e em contacto direto com os eleitores, recorrendo à rede composta por milhares de ativistas conservadores do grupo.

"Nikki Haley é a candidata mais forte nesta corrida e é por isso que decidimos apoiá-la", acrescentou Seidel.

"Esta é uma escolha entre a liberdade e o socialismo, a liberdade individual e o grande governo, a responsabilidade fiscal e a dívida em espiral. Temos um país para salvar e estou grata por ter a AFP Action ao nosso lado", acrescentou a candidata republicana, Nikki Haley.

O porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, considerou o Americans for Prosperity como o "braço político do movimento China-first, America-last".

"Nenhuma quantia de dinheiro sujo de George Soros, democratas e republicanos desleais, em parceria com criaturas do pântano da guerra sem fim em Washington, impedirá o movimento MAGA ou o presidente Trump de ser o candidato republicano e derrotar o corrupto Joe Biden", escreveu Cheung num comunicado em resposta ao apoio de Haley.

O porta-voz de DeSantis, Andrew Romeo, equiparou o apoio a Haley pelos irmãos Koch a uma contribuição para a campanha de Trump.

"Parabéns a Donald Trump por ter conseguido o apoio dos Koch. Como um relógio, o sistema que apoia a abertura das fronteiras e a diluição das leis prisionais, está a alinhar-se atrás de uma moderada (Haley), que não tem qualquer hipótese de derrotar o antigo presidente", escreveu Romeo no X.

"Cada dólar gasto na candidatura de Nikki Haley deveria ser reportado como uma doação para a campanha de Trump. Ninguém tem um histórico mais forte em derrotar o sistema do que Ron DeSantis, e desta vez não será diferente", acrescentou.