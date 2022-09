Republicana Sarah Palin falha regresso à vida política ativa nos EUA

De acordo com as principais projeções dos meios de comunicação social dos EUA, Peltola venceu Palin com 51,5% dos votos, contra os 48,5% da republicana.

Esta é uma grande surpresa num estado conservador como o Alasca, onde Palin foi a candidata com maior perfil público, devido à sua anterior candidatura à vice-presidência dos Estados Unidos, bem como por ter servido como governadora do estado e ser apoiada pelo ex-Presidente Donald Trump (2017-2021).

Peltola será a primeira democrata a ocupar um lugar que durante os últimos 49 anos pertenceu ao republicano Don Young, que morreu em março.