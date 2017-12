Republicano acusado de abuso sexual perde eleição para o Senado no Alabama

Lusa13 Dez, 2017, 07:47 / atualizado em 13 Dez, 2017, 07:50 | Mundo

Com a vitória de Jones, os republicanos veem reduzida a estreita maioria na câmara alta norte-americana, que agora passa a ser de 51 em 100 lugares.



O triunfo de Jones no estado conservador do Alabama representa também um forte revés para o Presidente norte-americano, Donald Trump, que decidiu apoiar Moore apesar das acusações de abuso sexual contra o candidato republicano.



O Presidente norte-americano, Donald Trump, felicitou já esta noite o candidato democrata Doug Jones pela vitória no Alabama para o Senado, tendo apoiado nestas eleições o republicano Roy Moore.



"Parabéns ao Doug Jones por esta vitória duramente disputada", escreveu Trump num comentário na rede social Twitter.



"Os votos por correio foram um fator muito importante, mas uma vitória é uma vitória. As pessoas do Alabama são espetaculares, e os republicanos vão ter outra oportunidade para este assento dentro de muito pouco tempo. Nunca acaba", acrescentou.





Congratulations to Doug Jones on a hard fought victory. The write-in votes played a very big factor, but a win is a win. The people of Alabama are great, and the Republicans will have another shot at this seat in a very short period of time. It never ends! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2017

Maioria no Senado encolhe

Esta é a primeira vez desde 1992 que um democrata consegue ser eleito senador naquele estado do sul dos EUA.É o segundo mau resultado eleitoral para o Presidente em um mês: em novembro os democratas venceram várias eleições para governadores e outros cargos locais.À exceção de Donald Trump, a maior parte dos eleitos republicanos tinha cortado o apoio a Roy Moore depois da publicação de testemunhos de mulheres.Se Roy Moore tivesse sido eleito, os democratas iriam provavelmente usar a sua presença no Senado como arma eleitoral em 2018, ano em que as eleições legislativas devem renovar a totalidade da Câmara dos Representantes e um terço do Senado.