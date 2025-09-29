Republicanos e democratas dos EUA com grandes divergências sobre acordo orçamental

Após a reunião na Casa Branca entre Donald Trump e os líderes democratas no Congresso, o vice-presidente JD Vance alertou que o país se encaminha para uma paralisia, apontando o dedo à oposição.

Os democratas estão a "apontar uma arma à cabeça do povo norte-americano" com as suas exigências para evitar uma "paralisação", afirmou à imprensa Vance.

O líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, admitiu após a reunião com Trump que ainda há "grandes divergências" com os republicanos para evitar uma paralisação antes de terça-feira à noite.