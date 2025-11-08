Republicanos rejeitam proposta de democratas para acabar com paralisação estatal nos EUA 

No 38º dia de paralisação, o líder da maioria no Senado, John Thune, rejeitou prontamente a oferta dos democratas, classificando-a como inviável e exigindo que primeiro seja aprovado o financiamento de forma a reabrir o governo.

"É isso (saúde) que vamos negociar quando o governo reabrir", disse Thune depois de os democratas terem apresentado a sua proposta no plenário.

Thune afirmou acreditar que a oferta indica que os democratas estão a "sentir a pressão" e que por isso a proposta "pode ser interpretada como um progresso".

"Mas acho que não chega nem perto do que precisamos de fazer", frisou.

Apesar das negociações nos últimos dias no Congresso sobre um acordo para financiar agências estatais paralisadas, democratas e republicanos divergem ainda significativamente sobre como acabar com o impasse.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, propôs aos senadores republicanos um acordo que permitiria reabrir o governo federal em troca da prorrogação dos subsídios do Obamacare.

"Os democratas estão dispostos a abrir caminho para a rápida aprovação de um projeto de lei de financiamento governamental que inclua o Obamacare", declarou Schumer no plenário.

"É uma oferta razoável para reabrir o governo que satisfaz a necessidade de cuidados de saúde acessíveis", acrescentou Schumer, que insistiu que a prorrogação do programa seja "limpa", ou seja, sem alterações ou novas condições acrescentadas à legislação.

Um número considerável de senadores quer uma solução para o impasse sobre o financiamento dos subsídios da Lei de Acesso à Saúde, que expiram no final do ano.

Os democratas e alguns republicanos também estão a pressionar por mecanismos de salvaguarda para impedir a prática da administração Trump de cortar unilateralmente verbas para programas que o Congresso já tinha aprovado.

Apesar de não se vislumbrar uma solução, Thune decidiu manter a câmara alta em sessão, inclusive durante o fim de semana, e os republicanos poderão submeter a votação hoje uma proposta que reporia parcialmente o financiamento estatal, segundo vários media.

O acordo negociado nos últimos dias entre moderados dos dois partidos permitiria restabelecer financiamento a algumas agências que gerem programas consensuais.

Os senadores democratas, que já votaram 14 vezes contra uma proposta unilateral republicana para reabertura do governo, mostram-se divididos entre os que rejeitam qualquer cedência até Trump recuar nos cortes à saúde pública e os que aceitariam um compromisso dos republicanos de votar este tema no futuro para aprovar agora um acordo de financiamento parcial.

O pacote bipartidário proposto por Thune financiaria por um ano, nomeadamente, programas de ajuda alimentar, de militares veteranos e tribunais, além de estender o financiamento estatal geral até dezembro ou janeiro.

Precisando de 60 votos para aprovar as medidas, os republicanos precisam de apoio de mais cinco democratas, além dos que já votaram favoravelmente a sua anterior proposta de financiamento geral temporário.

Chuck Schumer tem feito repetidos a Trump para que se sente à mesa com os democratas, o que o Presidente tem ignorado.

Dentro e fora do Capitólio, tem vindo a aumentar a pressão para o fim da paralisação, incluindo de sindicatos, face à suspensão ou falta de pagamento a centenas de milhares de funcionários federais, cancelamento de voos em aeroportos e, desde os últimos dias, interrupção do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) para 42 milhões de norte-americanos de baixos rendimentos.

Segundo a AP, que cita fontes próximas das negociações, os republicanos sugeriram na quinta-feira que poderiam aceitar incluir num acordo final uma cláusula que reverteria algumas demissões em massa de funcionários públicos ordenadas pela Casa Branca.