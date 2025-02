Republicanos revelam plano de 4,5 biliões de dólares em reduções de impostos nos EUA

O plano orçamental também dá instruções a várias comissões da Câmara para reduzirem as despesas em, pelo menos, 1,5 biliões de dólares (1,4 biliões de euros), afirmando que o objetivo é reduzir as despesas em 2 biliões de dólares ao longo de 10 anos.

O projeto representa o primeiro passo de um longo processo legislativo que permitirá aos republicanos aprovar algumas das suas principais prioridades com uma maioria simples de votos.

A Comissão de Orçamento da Câmara dos Representantes deverá votar o plano na quinta-feira. O Presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, previu que o plano passaria facilmente do comité.

"Depois, trabalharemos com toda a gente durante a semana para nos certificarmos de que estão de acordo", disse Johnson.

Johnson estabeleceu um calendário ambicioso para a apresentação da resolução e da legislação subsequente, mas continuam a existir tensões no seio da conferência republicana sobre o âmbito das propostas de redução de impostos e de despesas. Alguns querem mais reduções fiscais do que as previstas no projeto, enquanto outros querem cortes mais acentuados na despesa.

"Haverá muitas negociações para a frente e para trás", disse Johnson. "Há muitas partes em movimento, mas o nosso objetivo é cumprir todas as promessas de campanha do Presidente e a agenda completa, por isso temos tempo para o fazer."

As resoluções orçamentais são frequentemente consideradas declarações de prioridades. Mas o plano de 45 páginas é mais do que um simples projeto político, uma vez que dá indicações específicas às comissões da Câmara para reorganizarem o fluxo de dinheiro federal.

Os líderes do Partido Republicano estão a pensar em cortes nos serviços sociais e, em particular, no Medicaid (programa de saúde social dos Estados Unidos para famílias e indivíduos com baixos rendimentos e recursos limitados), na medida em que procuram obter poupanças significativas.

A Comissão da Energia e do Comércio, que gere as despesas de saúde, deverá reduzir 880 mil milhões de dólares ao longo da década, enquanto a Comissão da Educação e do Trabalho deverá reduzir as despesas em 330 mil milhões de dólares. A Comissão da Agricultura deverá ter cortes de 230 mil milhões de dólares, enquanto a Comissão dos Transportes e Infraestruturas deverá enfrentar pelo menos 10 mil milhões em cortes até 2034.

Mesmo que alguns programas fossem cortados, o dinheiro seria transferido para outras prioridades de Trump, incluindo um aumento de 100 mil milhões de dólares na despesa com a defesa durante a próxima década através do Comissão de Serviços Armados e um adicional de 90 mil milhões de dólares para o Departamento de Segurança Interna, que está a levar a cabo a deportação maciça de imigrantes de Trump.

Enquanto os republicanos da Câmara avançam, os republicanos do Senado estão a desenvolver um esforço mais restrito, centrado no aumento da segurança nas fronteiras e nas despesas com a Defesa.

A Comissão de Orçamento do Senado começou a trabalhar no plano orçamental mais restrito. Permitiria gastar 175 mil milhões de dólares na segurança das fronteiras, 150 mil milhões para a defesa e 20 mil milhões para a Guarda Costeira. O orçamento não incluiria uma extensão dos cortes de impostos, deixando essa questão para ser tratada numa segunda proposta de lei ainda este ano.

O senador Lindsey Graham, presidente da comissão, disse ao vender o projeto a outros legisladores que a maioria dos americanos apoia a deportação de imigrantes que estão nos EUA ilegalmente, mas que a Imigração e a Alfândega estavam a ficar sem fundos. Adiantou ainda que serão necessários mais agentes e espaço de detenção para permitir o esforço de deportação.

Já o senador democrata Jeff Merkley, disse que o esforço do Partido Republicano acabaria por endividar ainda mais o país através de cortes de impostos maciços que, segundo ele, beneficiam principalmente os ricos. O democrata defende que essa é uma tendência que tem ocorrido repetidamente com os republicanos na Casa Branca.