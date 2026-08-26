Mundo
Resgatadas 114 pessoas. Chuvas repentinas no Nepal matam 95 pessoas
Pelo menos 384 turistas estavam desaparecidos no início das buscas, na sequência dos nevões torrenciais que provocaram uma inundação no Nepal, na fronteira com o Tibete. Já foram recuperados 95 corpos e resgatadas 114 pessoas.
As cheias repentinas no distrito de Rasuwa, área fronteiriça do Nepal com os Himalaias, provocaram pelo menos 95 mortos e destruíram estradas, pontes e projetos de energia, segundo a última atualização das autoridades à imprensa.
As cheias deverão ter sido motivadas pelo derretimento excessivo de neve no rio Bhote Koshi. De acordo com o Centro Alemão de Pesquisas em Geociências (GFZ), há suspeitas de que a inundação tenha sido provocada por um terremoto de magnitude de 4.4 na escala de Richter, que desencadeou a quebra dos blocos de gelo.
Decorrem no local as operações de busca, de ambos os lados da fronteira. Já foram resgatadas 114 pessoas.
"Os trabalhos já começaram, para tomar as medidas necessárias em coordenação com os médicos”, informou o primeiro-ministro do Nepal, após uma reunião de emergência para avaliação dos danos da tragédia.
A autoridade de gestão de desastres do Nepal alertou os cidadãos que vivem junto à margem dos rios e em áreas mais vulneráveis para tomarem as precauções necessárias.
O presidente Xi Jinping pediu esforços redobrados na busca pelos desaparecidos e apelou à criação de sistemas de alerta rigorosos para prevenir novos desastres.
A circulação e as comunicações permanecem interrompidas na região por tempo indeterminado, de acordo com as autoridades locais.
Apesar de a extensão dos estragos do lado do Tibete, o pico mais alto do mundo, ser ainda incerta, as autoridades da nação nepalesa e da China já antecipam “uma grande perda” e o aumento do número de prejuízos materiais.
As cheias deverão ter sido motivadas pelo derretimento excessivo de neve no rio Bhote Koshi. De acordo com o Centro Alemão de Pesquisas em Geociências (GFZ), há suspeitas de que a inundação tenha sido provocada por um terremoto de magnitude de 4.4 na escala de Richter, que desencadeou a quebra dos blocos de gelo.
Decorrem no local as operações de busca, de ambos os lados da fronteira. Já foram resgatadas 114 pessoas.
"Os trabalhos já começaram, para tomar as medidas necessárias em coordenação com os médicos”, informou o primeiro-ministro do Nepal, após uma reunião de emergência para avaliação dos danos da tragédia.
A autoridade de gestão de desastres do Nepal alertou os cidadãos que vivem junto à margem dos rios e em áreas mais vulneráveis para tomarem as precauções necessárias.
O presidente Xi Jinping pediu esforços redobrados na busca pelos desaparecidos e apelou à criação de sistemas de alerta rigorosos para prevenir novos desastres.
A circulação e as comunicações permanecem interrompidas na região por tempo indeterminado, de acordo com as autoridades locais.
Apesar de a extensão dos estragos do lado do Tibete, o pico mais alto do mundo, ser ainda incerta, as autoridades da nação nepalesa e da China já antecipam “uma grande perda” e o aumento do número de prejuízos materiais.