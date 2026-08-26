Resgatadas 114 pessoas. Chuvas repentinas no Nepal matam 95 pessoas



A circulação e as comunicações permanecem interrompidas na região por tempo indeterminado, de acordo com as autoridades locais.



Apesar de a extensão dos estragos do lado do Tibete, o pico mais alto do mundo, ser ainda incerta, as autoridades da nação nepalesa e da China já antecipam “uma grande perda” e o aumento do número de prejuízos materiais.

informou o primeiro-ministro do Nepal, após uma reunião de emergência para avaliação dos danos da tragédia.A autoridade de gestão de desastres do Nepal alertou os cidadãos que vivem junto à margem dos rios e em áreas mais vulneráveis para tomarem as precauções necessárias.